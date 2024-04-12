Внешний долг России на душу населения упал до уровня 2005 года

Внешний долг РФ на душу населения достиг рекордно низкой отметки с 2005 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На 1 апреля внешний долг России на душу населения снизился до 2,1 тысячи долларов. Это самый низкий уровень с 2005 года. Об этом стало известно из данных Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Внешний долг России на душу населения на 1 апреля упал до 2,1 тысячи долларов — это наименьший показатель с 2005 года», — передает данные ЦБ РИА Новости. Отмечается, что в первом квартале текущего года внешний долг уменьшился до 304 миллиардов долларов, что составляет приблизительно 15,05% от ВВП — самый низкий показатель с 1993 года.

По данным на начало 2024 года, внешний долг на душу населения уменьшился до 2079 долларов с 2167 долларов за предыдущий квартал. Максимальный показатель внешнего долга на душу населения был зафиксирован в России в 2013 году на уровне 5072 доллара, а относительно ВВП — в 1999 году, достигнув 91%.

Общий внешний долг России к концу 2023 года снизился до 316,8 млрд долларов, что считается минимальным уровнем с 2007 года. Согласно отчету Банка России, это сокращение составило 17,7% по сравнению с предыдущим годом. Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил о сокращении внешнего долга на треть и подчеркнул значимость этого процесса. Он отметил, что как государство, так и ведущие компании активно сокращают долги, что делает их финансы более устойчивыми, передает Life .