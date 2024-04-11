Опальный чиновник вернулся в мэрию Нижневартовска

В мэрию Нижневартовска вернулся экс-начальник управления спорта Федорус

12 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Чиновник, трудоустроивший родную сестру в подведомственное учреждение, вернул себе пост в мэрии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-начальник управления физкультуры и спорта Александр Федорус вернулся в администрацию Нижневартовска (ХМАО). Он возглавил то же самое управление, в котором работал много лет. Об этом сообщает teleram-канал администрации города. «На должность начальника управления по физической культуре и спорту, заместителя директора департамента по социальной политике администрации города назначен Федорус Александр Владимирович. К исполнению должностных обязанностей он приступил с 12 апреля 2024 года. В январе этого года Александр Федорус оставил должность в администрации города по собственному желанию», — указано в публикации. Федорус уволился, когда прокуратура начала в отношении него проверку из-за возможного конфликта интересов — его родная сестра была заместителем директора подведомственного учреждения. В его вотчине также были громкие скандалы из-за тренера, обвиненного в педофилии, и уголовное дело о подделке документов. «К Федорусу нет претензий, он уходил по собственному желанию и обещал вернуться по окончании проверок», — сообщают источники в мэрии. Чиновник не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что Федоруса проверяет прокуратура из-за конфликта интересов. Он трудоустроил сестру на пост замдиректора подведомственного учреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-начальник управления физкультуры и спорта Александр Федорус вернулся в администрацию Нижневартовска (ХМАО). Он возглавил то же самое управление, в котором работал много лет. Об этом сообщает teleram-канал администрации города. «На должность начальника управления по физической культуре и спорту, заместителя директора департамента по социальной политике администрации города назначен Федорус Александр Владимирович. К исполнению должностных обязанностей он приступил с 12 апреля 2024 года. В январе этого года Александр Федорус оставил должность в администрации города по собственному желанию», — указано в публикации. Федорус уволился, когда прокуратура начала в отношении него проверку из-за возможного конфликта интересов — его родная сестра была заместителем директора подведомственного учреждения. В его вотчине также были громкие скандалы из-за тренера, обвиненного в педофилии, и уголовное дело о подделке документов. «К Федорусу нет претензий, он уходил по собственному желанию и обещал вернуться по окончании проверок», — сообщают источники в мэрии. Чиновник не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что Федоруса проверяет прокуратура из-за конфликта интересов. Он трудоустроил сестру на пост замдиректора подведомственного учреждения.