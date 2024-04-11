Опальный чиновник прокомментировал свое возвращение в мэрию Нижневартовска

Глава упрспорта Нижневартовска Федорус сообщил, что у силовиков нет претензий

12 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Александр Федорус заявил, что к нему нет претензий со стороны силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вернувшийся в мэрию Нижневартовска начальник управления спорта Александр Федорус прокомментировал причины своего повторного трудоустройства. Он сообщил, что у силовиков были вопросы к нему из-за слухов, которые распространяла блогер, но теперь претензий к нему нет. «Были вопросы в отношении меня у силовых структур, на основании слухов, которые распространяла известный блогер. Я решил выйти из трудовых отношений с администрацией. Что бы не было отпечатка, что разбираюсь с ней и с проверкой всех тех моментов, которые были. В настоящее время в отношении меня не ведется никаких ни следственных действий, ничего. И, соответственно, я предложил вернуться на работу. На что в администрации сказали, что у них также не было ко мне вопросов и подтвердили это решение — продлить трудовой договор. Дальше я совместно с адвокатом Оксаной Рудик продолжаю отстаивать честь и достоинство в суде с блогером „Дорогая Айгуль“», — сообщил чиновник. Федорус ушел в отставку в январе 2024 года, когда прокуратура начала проверку возможного конфликта интересов из-за трудоустройства Наталии Даниленко заместителем директора Дирекции спортивных сооружений, которую называли его родной сестрой. На момент публикации новости в разделе контактов на сайте ДСС такой сотрудницы нет. Директор ДСС Николай Дубаенко в ответ на звонок журналиста агентства заявил, что Даниленко уволилась, но он не может припомнить точную дату или хотя бы месяц. В мэрию Нижневартовска направлен запрос о дате отставки экс-замдиректора ДСС. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о том, подтвердился или нет конфликт интересов. Ранее URA.RU писало, что в мэрию Нижневартовска вернулся бывший глава спортуправления Федорус. В его вотчине были громкие скандалы из-за тренера, обвиненного в педофилии, и уголовное дело о подделке документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вернувшийся в мэрию Нижневартовска начальник управления спорта Александр Федорус прокомментировал причины своего повторного трудоустройства. Он сообщил, что у силовиков были вопросы к нему из-за слухов, которые распространяла блогер, но теперь претензий к нему нет. «Были вопросы в отношении меня у силовых структур, на основании слухов, которые распространяла известный блогер. Я решил выйти из трудовых отношений с администрацией. Что бы не было отпечатка, что разбираюсь с ней и с проверкой всех тех моментов, которые были. В настоящее время в отношении меня не ведется никаких ни следственных действий, ничего. И, соответственно, я предложил вернуться на работу. На что в администрации сказали, что у них также не было ко мне вопросов и подтвердили это решение — продлить трудовой договор. Дальше я совместно с адвокатом Оксаной Рудик продолжаю отстаивать честь и достоинство в суде с блогером „Дорогая Айгуль“», — сообщил чиновник. Федорус ушел в отставку в январе 2024 года, когда прокуратура начала проверку возможного конфликта интересов из-за трудоустройства Наталии Даниленко заместителем директора Дирекции спортивных сооружений, которую называли его родной сестрой. На момент публикации новости в разделе контактов на сайте ДСС такой сотрудницы нет. Директор ДСС Николай Дубаенко в ответ на звонок журналиста агентства заявил, что Даниленко уволилась, но он не может припомнить точную дату или хотя бы месяц. В мэрию Нижневартовска направлен запрос о дате отставки экс-замдиректора ДСС. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о том, подтвердился или нет конфликт интересов. Ранее URA.RU писало, что в мэрию Нижневартовска вернулся бывший глава спортуправления Федорус. В его вотчине были громкие скандалы из-за тренера, обвиненного в педофилии, и уголовное дело о подделке документов.