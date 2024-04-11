11 апреля 2024

СК возбудил дело из-за 12-летнего мальчика, покончившего с собой в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, следственный комитет, погоны, ск, генерал-майор юстиции, следком, главный следователь
Следователи разбираются в причинах смерти мальчика Фото:

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после того как 12-летний Кирилл (имя изменено) покончил с собой в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье.

«При нем не было предсмертной записки. И раньше у мальчика суицидальных мыслей не было. Возбуждено дело по п. „а“ ч. 2 ст. 110 УК РФ», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Тело мальчика нашли днем 11 апреля возле дома №33 на Новгородцевой. Основная версия силовиков — суицид. По словам другого инсайдера, в этот день маму Кирилла вызвали в школу из-за того, что ее сын подрался со старшеклассниками. На месте ЧП работал шеф городского УМВД подполковник Максим Метелица.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после того как 12-летний Кирилл (имя изменено) покончил с собой в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье. «При нем не было предсмертной записки. И раньше у мальчика суицидальных мыслей не было. Возбуждено дело по п. „а“ ч. 2 ст. 110 УК РФ», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались. Тело мальчика нашли днем 11 апреля возле дома №33 на Новгородцевой. Основная версия силовиков — суицид. По словам другого инсайдера, в этот день маму Кирилла вызвали в школу из-за того, что ее сын подрался со старшеклассниками. На месте ЧП работал шеф городского УМВД подполковник Максим Метелица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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