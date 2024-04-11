11 апреля 2024

Путин представил к награде вице-мэра Магнитогорска и челябинского механика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин наградил вице-мэра Магнитогорска и механика компании «Мечел-материалы» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством ll степени» вице-мэра Магнитогорска Александру Макарову и механика компании «Мечел-материалы» Николая Попова. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством ll степени“ Макарову Александру — заместителя главы Магнитогорска, Попова Николая — механика участка ООО „Мечел-материалы“», — сообщается на портале. Указ глава государства подписал 12 апреля.

Ранее медаль ордена Пирогова получила главврач Челябинской областной детской больницы Галина Киреева. Врача представили к награде за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством ll степени» вице-мэра Магнитогорска Александру Макарову и механика компании «Мечел-материалы» Николая Попова. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством ll степени“ Макарову Александру — заместителя главы Магнитогорска, Попова Николая — механика участка ООО „Мечел-материалы“», — сообщается на портале. Указ глава государства подписал 12 апреля. Ранее медаль ордена Пирогова получила главврач Челябинской областной детской больницы Галина Киреева. Врача представили к награде за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...