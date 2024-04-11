Путин представил к награде вице-мэра Магнитогорска и челябинского механика

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством ll степени» вице-мэра Магнитогорска Александру Макарову и механика компании «Мечел-материалы» Николая Попова. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством ll степени“ Макарову Александру — заместителя главы Магнитогорска, Попова Николая — механика участка ООО „Мечел-материалы“», — сообщается на портале. Указ глава государства подписал 12 апреля.
Ранее медаль ордена Пирогова получила главврач Челябинской областной детской больницы Галина Киреева. Врача представили к награде за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
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