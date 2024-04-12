Украинец уплыл по реке в Европу, чтобы скрыться от мобилизации. Видео

12 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Украинский уклонист переплыл Тису и скрылся в Европе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинец уплыл по реке в Европу, чтобы избежать мобилизации. Поступок встретил поддержку со стороны украинского общества. «Украинец за пару минут переплыл Тису и скрылся в Европу», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что исследование, проведенное одним из ведущих украинских ресурсов, показало, что половина опрошенных одобряют поступок уклониста, лишь 20% осуждают его действия, а остальные не высказывают явного мнения. В первом квартале 2024 года из украинской армии дезертировало около 25 000 человек. Число уклонистов достигло 1,5 миллиона. На Украине было возбуждено 13 000 уголовных дел за дезертирство только за первые три месяца, хотя действительное количество дел может быть выше. Стало также известно, что осужденные условно за уклонение от мобилизации все равно могут быть призваны в ВСУ, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинец уплыл по реке в Европу, чтобы избежать мобилизации. Поступок встретил поддержку со стороны украинского общества. «Украинец за пару минут переплыл Тису и скрылся в Европу», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что исследование, проведенное одним из ведущих украинских ресурсов, показало, что половина опрошенных одобряют поступок уклониста, лишь 20% осуждают его действия, а остальные не высказывают явного мнения. В первом квартале 2024 года из украинской армии дезертировало около 25 000 человек. Число уклонистов достигло 1,5 миллиона. На Украине было возбуждено 13 000 уголовных дел за дезертирство только за первые три месяца, хотя действительное количество дел может быть выше. Стало также известно, что осужденные условно за уклонение от мобилизации все равно могут быть призваны в ВСУ, передает «Ридус».