Экс-депутат Рады Олейник: на Украине 1,5 млн дезертиров и уклонистов

12 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Украинцам дали понять, что за дезертирство их судить не будут, сказал Владимир Олейник Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За первый квартал 2024 года (с января по март) из украинской армии дезертировали около 25 тысяч человек, и ситуация еще больше усугубится из-за закона о мобилизации, исключающего демобилизацию военнослужащих. Общая численность уклонистов уже доходит до полутора миллиона человек. Об этом заявил URA.RU экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. «Военные возмущены. Я не исключаю, что могут быть и дезертиры на этом фоне. На Украине только за первый квартал возбуждено 13 тысяч уголовных дел за дезертирство. Но эксперты говорят, что общая сумма доходит до 25 тысяч за три месяца. Цифры разнятся, потому что не все дела вносят в реестр. За трехмесячный период только около 100 дел пришло в суд. То есть сигнал дали: можно уходить из армии. Вряд ли еще судят, раз 100 дел только», — сказал Владимир Олейник. Новость по теме Сколько еще украинцев могут мобилизовать Численность уклонистов на Украине зашкаливает, поделился экс-депутат. «Если взять выступление заместителя областного военного комиссара Ивано-Франковской области [Романа Боднара], то в бегах — это не дезертиры, а призывники. У них в области это 40 тысяч человек. По всей Украине — это миллион-полтора. То есть этот закон не решает вопрос мобилизации», — отметил участник движения «Другая Украина». По его словам, мирные граждане тоже не в восторге от закона о мобилизации на Украине. «Он вызовет возмущение у гражданского населения, потому что там записаны нормы, что от 18 до 60 лет мужчины должны быть на учете. Теперь представьте себе, вывезли ребенка, которому было 16 лет, в Германию или в Польшу, а ему 18, его надо везти в Украину, ставить на учет», — объяснил собеседник агентства. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, по которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы и ужесточение мобилизации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Также признанные ранее ограниченно годными и люди со второй и третьей группой инвалидности обязаны пройти медосмотр повторно, чтобы определить пригодность призывников к службе. Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева отметила, что страна в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. По ее словам, защита родины является обязанностью каждого гражданина, в том числе женщин. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач отметил, что мобилизация 250 тысяч человек поможет протянуть Украине в конфликте с РФ еще полгода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первый квартал 2024 года (с января по март) из украинской армии дезертировали около 25 тысяч человек, и ситуация еще больше усугубится из-за закона о мобилизации, исключающего демобилизацию военнослужащих. Общая численность уклонистов уже доходит до полутора миллиона человек. Об этом заявил URA.RU экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. «Военные возмущены. Я не исключаю, что могут быть и дезертиры на этом фоне. На Украине только за первый квартал возбуждено 13 тысяч уголовных дел за дезертирство. Но эксперты говорят, что общая сумма доходит до 25 тысяч за три месяца. Цифры разнятся, потому что не все дела вносят в реестр. За трехмесячный период только около 100 дел пришло в суд. То есть сигнал дали: можно уходить из армии. Вряд ли еще судят, раз 100 дел только», — сказал Владимир Олейник. Численность уклонистов на Украине зашкаливает, поделился экс-депутат. «Если взять выступление заместителя областного военного комиссара Ивано-Франковской области [Романа Боднара], то в бегах — это не дезертиры, а призывники. У них в области это 40 тысяч человек. По всей Украине — это миллион-полтора. То есть этот закон не решает вопрос мобилизации», — отметил участник движения «Другая Украина». По его словам, мирные граждане тоже не в восторге от закона о мобилизации на Украине. «Он вызовет возмущение у гражданского населения, потому что там записаны нормы, что от 18 до 60 лет мужчины должны быть на учете. Теперь представьте себе, вывезли ребенка, которому было 16 лет, в Германию или в Польшу, а ему 18, его надо везти в Украину, ставить на учет», — объяснил собеседник агентства. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, по которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы и ужесточение мобилизации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Также признанные ранее ограниченно годными и люди со второй и третьей группой инвалидности обязаны пройти медосмотр повторно, чтобы определить пригодность призывников к службе. Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева отметила, что страна в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. По ее словам, защита родины является обязанностью каждого гражданина, в том числе женщин. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач отметил, что мобилизация 250 тысяч человек поможет протянуть Украине в конфликте с РФ еще полгода.