11 апреля 2024

Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюмени 24 мая и 27 июля запретят продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового распределительного центра X5 Group. Екатеринбург, продукты, товар, склад, пиво, хранение, x5 retail group, алкоголь, оградительная лента, распределительный центр
Ограничение не распространяется на рестораны Фото:

В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь. Об этом сообщается в постановлении городской администрации. Запрет будет действовать 24 мая и 27 июля.

«Постановление об установлении в 2024 году в городе Тюмени дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. <…> Установить в 2024 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 27 июля», — указано в документе. Отмечается, что ограничение не распространяется на рестораны.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожал средний чек на проведение банкетов. Некоторые заведения стали брать дополнительные сборы в виде 10% за обслуживание.

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В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь. Об этом сообщается в постановлении городской администрации. Запрет будет действовать 24 мая и 27 июля. «Постановление об установлении в 2024 году в городе Тюмени дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. <…> Установить в 2024 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 27 июля», — указано в документе. Отмечается, что ограничение не распространяется на рестораны. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожал средний чек на проведение банкетов. Некоторые заведения стали брать дополнительные сборы в виде 10% за обслуживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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