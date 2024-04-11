Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюмени 24 мая и 27 июля запретят продавать алкоголь

12 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Ограничение не распространяется на рестораны Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь. Об этом сообщается в постановлении городской администрации. Запрет будет действовать 24 мая и 27 июля. «Постановление об установлении в 2024 году в городе Тюмени дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. <…> Установить в 2024 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 27 июля», — указано в документе. Отмечается, что ограничение не распространяется на рестораны. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожал средний чек на проведение банкетов. Некоторые заведения стали брать дополнительные сборы в виде 10% за обслуживание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь. Об этом сообщается в постановлении городской администрации. Запрет будет действовать 24 мая и 27 июля. «Постановление об установлении в 2024 году в городе Тюмени дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. <…> Установить в 2024 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 27 июля», — указано в документе. Отмечается, что ограничение не распространяется на рестораны. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подорожал средний чек на проведение банкетов. Некоторые заведения стали брать дополнительные сборы в виде 10% за обслуживание.