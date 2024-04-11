Путин наградил тюменского профессора

Президент отметил заслуги тюменки в науке
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ Людмиле Суплотовой. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“ Суплотовой Людмиле Александровне, профессору кафедры института клинической медицины „Тюменского государственного медицинского университета“», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ.
Ранее URA.RU писало, что Путин наградил медалями тюменских врачей. Награды получили медики из ОКБ №1 и городских поликлиник №12 и №5.
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