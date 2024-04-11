11 апреля 2024

Путин наградил тюменского профессора

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Президент отметил заслуги тюменки в науке Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ Людмиле Суплотовой. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“ Суплотовой Людмиле Александровне, профессору кафедры института клинической медицины „Тюменского государственного медицинского университета“», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ.

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил медалями тюменских врачей. Награды получили медики из ОКБ №1 и городских поликлиник №12 и №5.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание профессору ТюмГМУ Людмиле Суплотовой. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“ Суплотовой Людмиле Александровне, профессору кафедры института клинической медицины „Тюменского государственного медицинского университета“», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил медалями тюменских врачей. Награды получили медики из ОКБ №1 и городских поликлиник №12 и №5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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