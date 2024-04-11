11 апреля 2024

В Кургане ликвидируют лежачих полицейских для проезда грузовиков с песком. Видео

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Демонтаж лежачих полицейских. Курган
В Кургане убирают лежачих полицейских Фото:
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На проспекте Конституции в Кургане дорожники приступили к демонтажу лежачих полицейских, чтобы те не мешали проезду грузовых автомобилей с песком. Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места событий.

«На проспекте Конституции убирают лежачих полицейских из-за грузовиков с песком. На месте работает спецтранспорт, участок дороги огорожен», — пояснил корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было ограничено движение для транспорта, не участвующего в противопаводковых мероприятиях, на нескольких маршрутах по разным улицам. В рамках ограничительных мероприятий по маршрутам ведется приоритетный пропуск для движения вперед грузового транспорта, который везет материалы для укрепления городской дамбы.

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На проспекте Конституции в Кургане дорожники приступили к демонтажу лежачих полицейских, чтобы те не мешали проезду грузовых автомобилей с песком. Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места событий. «На проспекте Конституции убирают лежачих полицейских из-за грузовиков с песком. На месте работает спецтранспорт, участок дороги огорожен», — пояснил корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было ограничено движение для транспорта, не участвующего в противопаводковых мероприятиях, на нескольких маршрутах по разным улицам. В рамках ограничительных мероприятий по маршрутам ведется приоритетный пропуск для движения вперед грузового транспорта, который везет материалы для укрепления городской дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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