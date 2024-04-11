На проспекте Конституции в Кургане дорожники приступили к демонтажу лежачих полицейских, чтобы те не мешали проезду грузовых автомобилей с песком. Об этом URA.RU сообщил корреспондент с места событий.
«На проспекте Конституции убирают лежачих полицейских из-за грузовиков с песком. На месте работает спецтранспорт, участок дороги огорожен», — пояснил корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане было ограничено движение для транспорта, не участвующего в противопаводковых мероприятиях, на нескольких маршрутах по разным улицам. В рамках ограничительных мероприятий по маршрутам ведется приоритетный пропуск для движения вперед грузового транспорта, который везет материалы для укрепления городской дамбы.
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