Космонавту из Челябинска Дмитрию Петелину присвоено звание Героя РФ

Выпускнику аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) космонавту Дмитрию Петелину присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 12 апреля.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание героя РФ Петелину Дмитрию Александровичу», — говорится в документе. Информация появилась на официальном правовом портале.
Ранее Петелин стал членом экипажа космического корабля «Союз-МС-22», который совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет». Тогда на борт МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Корабль был успешно выведен на заданную орбиту.
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