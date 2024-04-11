11 апреля 2024

Космонавту из Челябинска Дмитрию Петелину присвоено звание Героя РФ

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Встреча космонавтов с екатеринбургскими студентами в ДИВСе. Екатеринбург, петелин дмитрий
Космонавту Дмитрию Петелину присвоено звание героя РФ Фото:

Выпускнику аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) космонавту Дмитрию Петелину присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 12 апреля.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание героя РФ Петелину Дмитрию Александровичу», — говорится в документе. Информация появилась на официальном правовом портале.

Ранее Петелин стал членом экипажа космического корабля «Союз-МС-22», который совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет». Тогда на борт МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Корабль был успешно выведен на заданную орбиту.

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Выпускнику аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) космонавту Дмитрию Петелину присвоено звание Героя России. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 12 апреля. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание героя РФ Петелину Дмитрию Александровичу», — говорится в документе. Информация появилась на официальном правовом портале. Ранее Петелин стал членом экипажа космического корабля «Союз-МС-22», который совершил успешную стыковку с модулем «Рассвет». Тогда на борт МКС прибыли космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Корабль был успешно выведен на заданную орбиту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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