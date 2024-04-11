На показе готических платьев тюменцев развлекут танцующие роботы

В Тюмени в рамках Недели моды пройдет танец роботов-вертеров. Как рассказала URA.RU организатор «Неделя моды. Сибирь» Анна Воронова, выступление будет сопровождаться показом костюмов в духе фильмов американского режиссера Тима Бертона дизайнера Dasha Beauty Wear (Дарья Немчинова).
«На одном из показов во время Тюменской недели моды 21 апреля вместе с юным дизайнером из Нижнего Тагила Dasha Beauty Wear в Тюмень приедет шоу роботов из Екатеринбурга. Дизайнер известна своими готическими нарядами, это такой симбиоз элегантности и костюмов из фильмов Тима Бертона. Шоу роботов-вертеров известно тем, что проводили эфир вместе с Хрюшей в программе „Спокойной ночи, малыши!“», — рассказали URA.RU в оргкомитете тюменской недели моды.
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В Тюмени в рамках Недели моды пройдет танец роботов-вертеров. Как рассказала URA.RU организатор «Неделя моды. Сибирь» Анна Воронова, выступление будет сопровождаться показом костюмов в духе фильмов американского режиссера Тима Бертона дизайнера Dasha Beauty Wear (Дарья Немчинова). «На одном из показов во время Тюменской недели моды 21 апреля вместе с юным дизайнером из Нижнего Тагила Dasha Beauty Wear в Тюмень приедет шоу роботов из Екатеринбурга. Дизайнер известна своими готическими нарядами, это такой симбиоз элегантности и костюмов из фильмов Тима Бертона. Шоу роботов-вертеров известно тем, что проводили эфир вместе с Хрюшей в программе „Спокойной ночи, малыши!“», — рассказали URA.RU в оргкомитете тюменской недели моды. Тюменская «Неделя моды. Сибирь» стартует 18 апреля. В ней примут участие 25 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сургута, Тобольска и Тюмени. Ранее URA.RU писало, что одежда тюменского модельера Ирины Смердовой была высоко отмечена на Неделе моды в Москве.