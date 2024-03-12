Тюменский модельер покорила Москву красным пальто

Модельер из Тюмени вошла в тройку лучших на Moscow fashion week
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастерская одежды. Тюмень
Пальто тюменского дизайнера Ирины Смердовой сшито из ткани, которой более 15 лет и подходит как мужчинам, так и женщинам Фото:

Тюменская делегация представила коллекцию одежды дизайнера из столицы региона на Международной неделе моды в Москве. Как рассказала URA.RU автор коллекции Ирина Смердова, профессионалы индустрии особенно оценили красное пальто, сшитое из редкой ткани.

«Наша коллекция „Монохром в деталях“ была представлена на Moscow fashion week в начале марта. Наши модели были отмечены, вошли в тройку лучших. Мы думаем, что секрет успеха в тканях — они сделаны на нашей, тюменской фабрике еще лет 15 назад. Это натуральные материалы и качественные красители. Но особенно было отмечено наше красное пальто, оно подходит как мужчинам, так и женщинам — такой у него необычный крой», — рассказала URA.RU автор коллекции.

Кроме тюменских тканей, модельер использует в своих коллекциях детали из тюменского махрового ковра. Перед Московской неделей моды коллекцию высоко оценил российский стилист Влад Лисовец в ноябре 2023. Тогда в Тюмени проходили модные показы в рамках проекта «Не холодно».

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Тюменская делегация представила коллекцию одежды дизайнера из столицы региона на Международной неделе моды в Москве. Как рассказала URA.RU автор коллекции Ирина Смердова, профессионалы индустрии особенно оценили красное пальто, сшитое из редкой ткани. «Наша коллекция „Монохром в деталях“ была представлена на Moscow fashion week в начале марта. Наши модели были отмечены, вошли в тройку лучших. Мы думаем, что секрет успеха в тканях — они сделаны на нашей, тюменской фабрике еще лет 15 назад. Это натуральные материалы и качественные красители. Но особенно было отмечено наше красное пальто, оно подходит как мужчинам, так и женщинам — такой у него необычный крой», — рассказала URA.RU автор коллекции. Кроме тюменских тканей, модельер использует в своих коллекциях детали из тюменского махрового ковра. Перед Московской неделей моды коллекцию высоко оценил российский стилист Влад Лисовец в ноябре 2023. Тогда в Тюмени проходили модные показы в рамках проекта «Не холодно».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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