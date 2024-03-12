Тюменский модельер покорила Москву красным пальто

Тюменская делегация представила коллекцию одежды дизайнера из столицы региона на Международной неделе моды в Москве. Как рассказала URA.RU автор коллекции Ирина Смердова, профессионалы индустрии особенно оценили красное пальто, сшитое из редкой ткани.
«Наша коллекция „Монохром в деталях“ была представлена на Moscow fashion week в начале марта. Наши модели были отмечены, вошли в тройку лучших. Мы думаем, что секрет успеха в тканях — они сделаны на нашей, тюменской фабрике еще лет 15 назад. Это натуральные материалы и качественные красители. Но особенно было отмечено наше красное пальто, оно подходит как мужчинам, так и женщинам — такой у него необычный крой», — рассказала URA.RU автор коллекции.
Кроме тюменских тканей, модельер использует в своих коллекциях детали из тюменского махрового ковра. Перед Московской неделей моды коллекцию высоко оценил российский стилист Влад Лисовец в ноябре 2023. Тогда в Тюмени проходили модные показы в рамках проекта «Не холодно».
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