В Тюмени для жителей новых ЖК построят школу возле Туры

В Тюмени в районе ЖК Да. Квартал Централь и Правобережный построят новую школу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение планируют возвести к 2029 году.
«Вместе с тем предусмотрено проектирование и строительство школы в районе ЖК „Да. Квартал Централь“ г. Тюмень (ул. Профсоюзная — Мельникайте — берег р. Тура) на 2027—2029 годы. Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить потребность в создании дополнительных учебных мест жителей ЖК „Да. Квартал Централь“, а также ЖК „Правобережный“», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Старого Тобольского построят новый концертный зал. Согласно перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках государственно-частного партнерства, площадка обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей.
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В Тюмени в районе ЖК Да. Квартал Централь и Правобережный построят новую школу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение планируют возвести к 2029 году. «Вместе с тем предусмотрено проектирование и строительство школы в районе ЖК „Да. Квартал Централь“ г. Тюмень (ул. Профсоюзная — Мельникайте — берег р. Тура) на 2027—2029 годы. Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить потребность в создании дополнительных учебных мест жителей ЖК „Да. Квартал Централь“, а также ЖК „Правобережный“», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Старого Тобольского построят новый концертный зал. Согласно перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках государственно-частного партнерства, площадка обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей.