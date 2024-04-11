11 апреля 2024

В Тюмени для жителей новых ЖК построят школу возле Туры

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
Учреждение планируют возвести к 2029 году Фото:

В Тюмени в районе ЖК Да. Квартал Централь и Правобережный построят новую школу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение планируют возвести к 2029 году.

«Вместе с тем предусмотрено проектирование и строительство школы в районе ЖК „Да. Квартал Централь“ г. Тюмень (ул. Профсоюзная — Мельникайте — берег р. Тура) на 2027—2029 годы. Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить потребность в создании дополнительных учебных мест жителей ЖК „Да. Квартал Централь“, а также ЖК „Правобережный“», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Старого Тобольского построят новый концертный зал. Согласно перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках государственно-частного партнерства, площадка обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей.

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В Тюмени в районе ЖК Да. Квартал Централь и Правобережный построят новую школу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Учреждение планируют возвести к 2029 году. «Вместе с тем предусмотрено проектирование и строительство школы в районе ЖК „Да. Квартал Централь“ г. Тюмень (ул. Профсоюзная — Мельникайте — берег р. Тура) на 2027—2029 годы. Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить потребность в создании дополнительных учебных мест жителей ЖК „Да. Квартал Централь“, а также ЖК „Правобережный“», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Старого Тобольского построят новый концертный зал. Согласно перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках государственно-частного партнерства, площадка обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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