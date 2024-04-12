Челябинский губернатор Текслер наградил медалью космонавта Дмитрия Петелина

12 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер наградил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» космонавта Петелина Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Алексей Текслер наградил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» выпускника аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) — космонавта Дмитрия Петелина. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале «За вклад в развитие ракетно-космической техники и деятельность, направленную на популяризацию аэрокосмического направления среди молодежи, наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Петелина Дмитрия Александровича», — сообщается на портале. Указ губернатор Алексей Текслер подписал 11 апреля. Петелину также было присвоено звание героя России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета. Президент РФ подписал советующий документ 12 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер наградил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» выпускника аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) — космонавта Дмитрия Петелина. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале «За вклад в развитие ракетно-космической техники и деятельность, направленную на популяризацию аэрокосмического направления среди молодежи, наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Петелина Дмитрия Александровича», — сообщается на портале. Указ губернатор Алексей Текслер подписал 11 апреля. Петелину также было присвоено звание героя России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета. Президент РФ подписал советующий документ 12 апреля.