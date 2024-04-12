Челябинский губернатор Текслер наградил медалью космонавта Дмитрия Петелина

Губернатор Алексей Текслер наградил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» выпускника аэрокосмического факультета Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) — космонавта Дмитрия Петелина. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале
«За вклад в развитие ракетно-космической техники и деятельность, направленную на популяризацию аэрокосмического направления среди молодежи, наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Петелина Дмитрия Александровича», — сообщается на портале. Указ губернатор Алексей Текслер подписал 11 апреля.
Петелину также было присвоено звание героя России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета. Президент РФ подписал советующий документ 12 апреля.
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