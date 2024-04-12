В Орске восстановили поврежденный участок дамбы

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Паводок в городе. Курган, плотина, тобол, паводок
В Орске восстановили поврежденный участок дамбы, заявили в МЧС Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Поврежденный участок дамбы в Орске восстановлен. В настоящее время он полностью функционален. Об этом рассказали в ТАСС.

«Промытый участок дамбы в Орске восстановлен», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что попадание воды из реки Урал в жилые зоны города в данный момент полностью исключено.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Причиной прорыва могла стать ошибка при строительстве.

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Поврежденный участок дамбы в Орске восстановлен. В настоящее время он полностью функционален. Об этом рассказали в ТАСС. «Промытый участок дамбы в Орске восстановлен», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что попадание воды из реки Урал в жилые зоны города в данный момент полностью исключено. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Причиной прорыва могла стать ошибка при строительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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