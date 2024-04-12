В Орске восстановили поврежденный участок дамбы, заявили в МЧС
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
Поврежденный участок дамбы в Орске восстановлен. В настоящее время он полностью функционален. Об этом рассказали в ТАСС.
«Промытый участок дамбы в Орске восстановлен», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что попадание воды из реки Урал в жилые зоны города в данный момент полностью исключено.
Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Причиной прорыва могла стать ошибка при строительстве.
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