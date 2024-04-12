Леонид Якубович — желанный для свердловчан гость Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Леонид Якубович — ведущий церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге — запутался в названиях свердловских городов. Так, Каменск-Уральский у него превратился в «Камен-Уральский», а в названиях Ирбита и Ревды, например, он неправильно поставил ударение. Трансляция церемонии ведется на официальном сайте ОТВ.

«Нижний Тагил есть? Есть! Камен-Уральский, Ревда, Верхняя Пышма и Ирбит?», — устроил перекличку среди зрителей Якубович. Также он назвал Кировград «Кировоградом», а Полевской «Палевским».

Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась в Свердловской области 15 — 18 марта, подводят в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит церемония, URA.RU подробно рассказывает в онлайн-трансляции. Также уже известны первые победители викторины.