Якубович не осилил названия свердловских городов на викторине «Опорный край». Видео

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Леонид Якубович — желанный для свердловчан гость
Леонид Якубович — желанный для свердловчан гость Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Леонид Якубович — ведущий церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге — запутался в названиях свердловских городов. Так, Каменск-Уральский у него превратился в «Камен-Уральский», а в названиях Ирбита и Ревды, например, он неправильно поставил ударение. Трансляция церемонии ведется на официальном сайте ОТВ.

«Нижний Тагил есть? Есть! Камен-Уральский, Ревда, Верхняя Пышма и Ирбит?», — устроил перекличку среди зрителей Якубович. Также он назвал Кировград «Кировоградом», а Полевской «Палевским».

Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась в Свердловской области 15 — 18 марта, подводят в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит церемония, URA.RU подробно рассказывает в онлайн-трансляции. Также уже известны первые победители викторины.

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Леонид Якубович — ведущий церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге — запутался в названиях свердловских городов. Так, Каменск-Уральский у него превратился в «Камен-Уральский», а в названиях Ирбита и Ревды, например, он неправильно поставил ударение. Трансляция церемонии ведется на официальном сайте ОТВ. «Нижний Тагил есть? Есть! Камен-Уральский, Ревда, Верхняя Пышма и Ирбит?», — устроил перекличку среди зрителей Якубович. Также он назвал Кировград «Кировоградом», а Полевской «Палевским». Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась в Свердловской области 15 — 18 марта, подводят в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит церемония, URA.RU подробно рассказывает в онлайн-трансляции. Также уже известны первые победители викторины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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