Обвиняемый в заказном убийстве прокурора ХМАО Чекин сказал последнее слово в суде

Предполагаемый заказчик убийства прокурора ХМАО отверг все обвинения в суде

Обвиняемый в заказном убийстве прокурора ХМАО Юрий Чекин отверг все обвинения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Обвиняемый в заказном убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина Юрий Чекин выступил в окружном суде с последним словом. Он выразил сожаление по поводу гибели предпринимателей, чьи заказные убийства ему также инкриминируются, и отринул все обвинения, которые ему предъявляют, передает источник URA.RU.

«[К их гибели] я не причастен. И не совершал никаких других преступлений. […] Материалы дела показывают, что я не коррупционер, не взяточник, не какой-то проходимец. Я на своей должности честно выполнял свою работу», — сказал в суде Юрий Чекин.

Он отметил, что с погибшими бизнесменами (Руппель и Измаилов были убиты в 1996 и 1998 годах — прим. URA.RU) был в хороших отношениях и у него не было мотива их убивать. Также он отверг обвинения в краже 15 миллионов рублей у строительной компании.

Вердикт по делу Юрия Чекина присяжные заседатели вынесут 16 апреля. Затем судья удалится в совещательную комнату для определения приговора, дата оглашения которого станет известна позднее, сообщили URA.RU в пресс-службе суда ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО приступает к прениям по уголовному делу об убийстве прокурора округа, в котором обвиняют Юрия Чекина. Ему также инкриминируют мошенничество в крупном размере, склонение другого лица к совершению убийства, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, незаконное приобретение и хранение оружия.