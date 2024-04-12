В селе Падеринское объявили срочную эвакуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области в селе Падеринское Кетовского округа включили сирену и предупреждают жителей о срочной эвакуации. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганистан».

«В Падеринке Кетовского района началась эвакуация. Жителей предупреждают об этом через громкоговорители. На улице слышно вой сирен», — говорится в канале.

Ранее URA.RU писало о том, что волна наводнения движется по Курганской области со скоростью до 20 км в сутки. По пути следования большой воды есть и село Падеринское, которое попадет в зону затопления. В Кургане пик паводка, по прогнозам МЧС, ожидается 14—15 апреля. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.