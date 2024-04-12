В селе Падеринское Кетовского округа включили сирену для срочной эвакуации. Видео

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
В селе Падеринское объявили срочную эвакуацию Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области в селе Падеринское Кетовского округа включили сирену и предупреждают жителей о срочной эвакуации. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганистан».

«В Падеринке Кетовского района началась эвакуация. Жителей предупреждают об этом через громкоговорители. На улице слышно вой сирен», — говорится в канале.

Ранее URA.RU писало о том, что волна наводнения движется по Курганской области со скоростью до 20 км в сутки. По пути следования большой воды есть и село Падеринское, которое попадет в зону затопления. В Кургане пик паводка, по прогнозам МЧС, ожидается 14—15 апреля. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.

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В Курганской области в селе Падеринское Кетовского округа включили сирену и предупреждают жителей о срочной эвакуации. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганистан». «В Падеринке Кетовского района началась эвакуация. Жителей предупреждают об этом через громкоговорители. На улице слышно вой сирен», — говорится в канале. Ранее URA.RU писало о том, что волна наводнения движется по Курганской области со скоростью до 20 км в сутки. По пути следования большой воды есть и село Падеринское, которое попадет в зону затопления. В Кургане пик паводка, по прогнозам МЧС, ожидается 14—15 апреля. Актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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