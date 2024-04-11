Пригласившие Путина в ЯНАО супруги Пяк отметили золотую свадьбу

12 апреля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Семья Пяк отмечает золотую свадьбу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Супруги Енкся и Зоя Пяк из Пуровского района ЯНАО в окружении детей и внуков отметили пятидесятилетие совместной жизни. Семья потомственных оленеводов стала известна по всей России, после того, как глава семьи пригласил президента РФ Владимира Путина приехать на Ямал, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «Семья Пяк появилась в 1974 году после обязательного ритуала сватовства. У семьи сложились семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Отец должен сплести аркан для своих сыновей, а мать — сшить меховую ягушку (женская зимняя одежда — прим. URA.RU) всем дочерям при достижении ими 18-летнего возраста», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного правительства. Семья Пяк — потомственные оленеводы в четвертом поколении. Дед Енкси — Мунамэтта Пяк имел стадо в 250 голов оленей, за свою жизнь он в 10 раз увеличил поголовье. Сейчас у семьи Пяк около 2000 оленей. Маленький Енкся с раннего детства помогал отцу, овладевая традиционными промыслами, а в 17 лет поступил на работу в совхоз «Верхне-Пуровский», где позже стал бригадиром. Его общий трудовой стаж составляет 37 лет, на пенсию Енкся вышел 20 лет назад. Его супруга Зоя работала чумработницей — это официальная должность в оленеводческих родовых бригадах, с 2016 года внесена в классификатор профессий. У супругов Пяк восемь детей, все они проживают в Пуровском районе. Трое ведут кочевой образ жизни, пятеро живут в городе Тарко-Сале. В семье есть врач, управленец и эколог. У старшего сына — Сергея пять детей, всего у Енкси и Зои десять внуков. Один из них — Ростислав Сергеевич, вместе с Енкся и Зоей присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. Семья попала туда, выиграв в региональном конкурсе «Семья Ямала» в номинации «Династия года» и стала лауреатом окружного конкурса «Семья года». На встрече с президентом РФ глава семьи пригласил Путина на Ямал, пообещав встретить его на упряжке, запряженной белыми оленями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруги Енкся и Зоя Пяк из Пуровского района ЯНАО в окружении детей и внуков отметили пятидесятилетие совместной жизни. Семья потомственных оленеводов стала известна по всей России, после того, как глава семьи пригласил президента РФ Владимира Путина приехать на Ямал, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «Семья Пяк появилась в 1974 году после обязательного ритуала сватовства. У семьи сложились семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Отец должен сплести аркан для своих сыновей, а мать — сшить меховую ягушку (женская зимняя одежда — прим. URA.RU) всем дочерям при достижении ими 18-летнего возраста», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного правительства. Семья Пяк — потомственные оленеводы в четвертом поколении. Дед Енкси — Мунамэтта Пяк имел стадо в 250 голов оленей, за свою жизнь он в 10 раз увеличил поголовье. Сейчас у семьи Пяк около 2000 оленей. Маленький Енкся с раннего детства помогал отцу, овладевая традиционными промыслами, а в 17 лет поступил на работу в совхоз «Верхне-Пуровский», где позже стал бригадиром. Его общий трудовой стаж составляет 37 лет, на пенсию Енкся вышел 20 лет назад. Его супруга Зоя работала чумработницей — это официальная должность в оленеводческих родовых бригадах, с 2016 года внесена в классификатор профессий. У супругов Пяк восемь детей, все они проживают в Пуровском районе. Трое ведут кочевой образ жизни, пятеро живут в городе Тарко-Сале. В семье есть врач, управленец и эколог. У старшего сына — Сергея пять детей, всего у Енкси и Зои десять внуков. Один из них — Ростислав Сергеевич, вместе с Енкся и Зоей присутствовал на встрече с Владимиром Путиным. Семья попала туда, выиграв в региональном конкурсе «Семья Ямала» в номинации «Династия года» и стала лауреатом окружного конкурса «Семья года». На встрече с президентом РФ глава семьи пригласил Путина на Ямал, пообещав встретить его на упряжке, запряженной белыми оленями.