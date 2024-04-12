В Оренбурге звучит сирена, жителей эвакуируют

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирена звучит и в ЖК «Гранд-парк», Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбурге прозвучала сирена. Сигнал связан с опасной ситуацией, связанной с наводнением. В городе проводится эвакуация.

«Сирена зазвучала в Оренбурге, из-за крайне опасной ситуации с паводком проводится массовая эвакуация, в том числе ЖК «Гранд-парк», — сообщил мэр Сергей Салмин. Его слова передает РИА Новости.

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В Оренбурге прозвучала сирена. Сигнал связан с опасной ситуацией, связанной с наводнением. В городе проводится эвакуация. «Сирена зазвучала в Оренбурге, из-за крайне опасной ситуации с паводком проводится массовая эвакуация, в том числе ЖК «Гранд-парк», — сообщил мэр Сергей Салмин. Его слова передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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