В Оренбурге звучит сирена, жителей эвакуируют

Сирена звучит и в ЖК «Гранд-парк»,
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
В Оренбурге прозвучала сирена. Сигнал связан с опасной ситуацией, связанной с наводнением. В городе проводится эвакуация.
«Сирена зазвучала в Оренбурге, из-за крайне опасной ситуации с паводком проводится массовая эвакуация, в том числе ЖК «Гранд-парк», — сообщил мэр Сергей Салмин. Его слова передает РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.