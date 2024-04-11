11 апреля 2024

Дума Нефтеюганска объявила конкурс на должность мэра

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пустое кресло, кресло депутата, кресло мэра
Отбор на должность главы города состоится 3 мая Фото:

Дума Нефтеюганска объявила конкурс на должность главы города. Информация об этом была опубликована в группе городской администрации «ВКонтакте».

«Публикуем условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нефтеюганска. Конкурсный отбор на должность главы города в Нефтеюганске будет проходить с 13 по 27 апреля включительно», — указано в посте.

Согласно распоряжению думы города, конкурс на отбор главы города состоится 3 мая. Результат будет озвучен в десять часов утра.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай уходит в отставку. После нескольких попыток импичмента она написала заявление о сложении полномочий.

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Дума Нефтеюганска объявила конкурс на должность главы города. Информация об этом была опубликована в группе городской администрации «ВКонтакте». «Публикуем условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нефтеюганска. Конкурсный отбор на должность главы города в Нефтеюганске будет проходить с 13 по 27 апреля включительно», — указано в посте. Согласно распоряжению думы города, конкурс на отбор главы города состоится 3 мая. Результат будет озвучен в десять часов утра. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай уходит в отставку. После нескольких попыток импичмента она написала заявление о сложении полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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