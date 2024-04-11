Дума Нефтеюганска объявила конкурс на должность мэра

12 апреля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Отбор на должность главы города состоится 3 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дума Нефтеюганска объявила конкурс на должность главы города. Информация об этом была опубликована в группе городской администрации «ВКонтакте». «Публикуем условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нефтеюганска. Конкурсный отбор на должность главы города в Нефтеюганске будет проходить с 13 по 27 апреля включительно», — указано в посте. Согласно распоряжению думы города, конкурс на отбор главы города состоится 3 мая. Результат будет озвучен в десять часов утра. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай уходит в отставку. После нескольких попыток импичмента она написала заявление о сложении полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дума Нефтеюганска объявила конкурс на должность главы города. Информация об этом была опубликована в группе городской администрации «ВКонтакте». «Публикуем условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нефтеюганска. Конкурсный отбор на должность главы города в Нефтеюганске будет проходить с 13 по 27 апреля включительно», — указано в посте. Согласно распоряжению думы города, конкурс на отбор главы города состоится 3 мая. Результат будет озвучен в десять часов утра. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай уходит в отставку. После нескольких попыток импичмента она написала заявление о сложении полномочий.