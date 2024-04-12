В Тюмени хотят называть предприятия и самолеты именами выдающихся земляков

Депутаты Тюменской областной думы предложили называть региональные госпредприятия, учреждения, самолеты и месторождения именами выдающихся земляков, в том числе — героев, получивших награды в ходе СВО. Соответствующий законопроект внесен в областной парламент.
«Тюменская земля богата людьми, внесшими большой вклад в развитие региона в сферах промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования и других отраслях. Особое значение приобретает этот вопрос в свете проведения СВО, когда наши земляки удостаиваются звания Героев России. Предлагается установить механизм увековечения памяти лиц, имеющих особые заслуги, в форме присвоения их имен государственным унитарным предприятиям и госучреждениям Тюменской области, объектам недвижимости, а также учреждения именных стипендий, состязаний, премий», — говорится в документе.
В список объектов, которым хотят присваивать имена выдающихся тюменцев, также вошли месторождения нефти и газа, расположенные на территории региона, и транспортные средства — самолеты, теплоходы, тепловозы и прочие. Также в перечне — открытие мемориальных квартир и домов-музеев, установка мемориальных досок и иных памятных знаков.
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Депутаты Тюменской областной думы предложили называть региональные госпредприятия, учреждения, самолеты и месторождения именами выдающихся земляков, в том числе — героев, получивших награды в ходе СВО. Соответствующий законопроект внесен в областной парламент. «Тюменская земля богата людьми, внесшими большой вклад в развитие региона в сферах промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования и других отраслях. Особое значение приобретает этот вопрос в свете проведения СВО, когда наши земляки удостаиваются звания Героев России. Предлагается установить механизм увековечения памяти лиц, имеющих особые заслуги, в форме присвоения их имен государственным унитарным предприятиям и госучреждениям Тюменской области, объектам недвижимости, а также учреждения именных стипендий, состязаний, премий», — говорится в документе. В список объектов, которым хотят присваивать имена выдающихся тюменцев, также вошли месторождения нефти и газа, расположенные на территории региона, и транспортные средства — самолеты, теплоходы, тепловозы и прочие. Также в перечне — открытие мемориальных квартир и домов-музеев, установка мемориальных досок и иных памятных знаков.