Появились кадры взрыва внедорожника в Москве

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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, разговор по телефону, полиция
Оперативники проводят осмотр других машин на парковке, где произошел взрыв автомобиля Фото:

В Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, он взорвался сразу после того, как водитель включил зажигание. На видео видно, что взрыв был мощным и произошел прямо под креслом водителя. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot.

«[На кадрах] видно, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчину госпитализировали.

По словам очевидцев, взрыв был громким и мощным. В результате повреждения получили два соседних автомобиля: Infiniti и BMW. Оперативники осматривают другие машины на парковке на наличие взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино у парковки жилого дома на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля. В результате водитель Toyota Land Cruiser Prado получил травму ног, с ним работают врачи.

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В Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, он взорвался сразу после того, как водитель включил зажигание. На видео видно, что взрыв был мощным и произошел прямо под креслом водителя. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot. «[На кадрах] видно, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчину госпитализировали. По словам очевидцев, взрыв был громким и мощным. В результате повреждения получили два соседних автомобиля: Infiniti и BMW. Оперативники осматривают другие машины на парковке на наличие взрывных устройств. Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино у парковки жилого дома на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля. В результате водитель Toyota Land Cruiser Prado получил травму ног, с ним работают врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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