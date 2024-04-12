Происшествия Криминал Появились кадры взрыва внедорожника в Москве 12 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + Оперативники проводят осмотр других машин на парковке, где произошел взрыв автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, он взорвался сразу после того, как водитель включил зажигание. На видео видно, что взрыв был мощным и произошел прямо под креслом водителя. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot. «[На кадрах] видно, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчину госпитализировали. По словам очевидцев, взрыв был громким и мощным. В результате повреждения получили два соседних автомобиля: Infiniti и BMW. Оперативники осматривают другие машины на парковке на наличие взрывных устройств. Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино у парковки жилого дома на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля. В результате водитель Toyota Land Cruiser Prado получил травму ног, с ним работают врачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, он взорвался сразу после того, как водитель включил зажигание. На видео видно, что взрыв был мощным и произошел прямо под креслом водителя. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot. «[На кадрах] видно, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчину госпитализировали. По словам очевидцев, взрыв был громким и мощным. В результате повреждения получили два соседних автомобиля: Infiniti и BMW. Оперативники осматривают другие машины на парковке на наличие взрывных устройств. Ранее сообщалось, что в Западном Дегунино у парковки жилого дома на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля. В результате водитель Toyota Land Cruiser Prado получил травму ног, с ним работают врачи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям