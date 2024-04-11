В океанариуме ХМАО придумали гендер-пати под водой

В океанариуме Когалыма югорчанам предлагают узнать пол ребенка под водой. Для этого водолаз погружается в аквариум, откуда показывает будущим родителям табличку, на которой написан пол малыша.
«Водолазу нужно будет предоставить определенные данные: мальчик или девочка. Водолаз опускается в главный аквариум с данной табличкой и показывает, кто у вас. Данные могут предоставить родственники, чтобы для вас это тоже было сюрпризом», — пояснил сотрудник океанариума в беседе с URA.RU.
Узнать пол ребенка в ХМАО можно и другими необычным способами. Среди них, например, торты в виде бомбы, которые заказывает на гендер-пати. А семья югорского пожарного узнала пол ребенка с помощью огнетушителя. Он был заполнен дымом синего цвета.
Ранее URA.RU рассказывало о других развлечениях в ХМАО. Так, в округе становятся популярными сеансы морозотерапии, которые представляют собой экскурсии в виде зимних медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов.
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