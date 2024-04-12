В Кургане выросло число эвакуированных из-за наводнения

Количество эвакуированных из-за паводка в Курганской области выросло до 7000
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дома
Под затопление попало 205 жилых домов и 320 участков Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области из-за паводков эвакуировано более семи тысяч человек. Такую информацию опубликовало в telegram-канале МЧС России.

«Уровни воды в реках Уй и Тобол интенсивно растут. В Кургане пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля. Подтоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 7 000 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки количество эвакуированных увеличилось на 800 человек. Сообщается, что в настоящий момент в регионе развернуто 27 пунктов временного размещения, в них находится 867 человек, в том числе 301 ребенок. Известно также, что в регион доставили два километра водоналивных дамб. Ранее URA.RU рассказало, с чем приходится сталкиваться эвакуированным из-за паводка в Курганской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области из-за паводков эвакуировано более семи тысяч человек. Такую информацию опубликовало в telegram-канале МЧС России. «Уровни воды в реках Уй и Тобол интенсивно растут. В Кургане пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля. Подтоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 7 000 человек», — говорится в сообщении. За последние сутки количество эвакуированных увеличилось на 800 человек. Сообщается, что в настоящий момент в регионе развернуто 27 пунктов временного размещения, в них находится 867 человек, в том числе 301 ребенок. Известно также, что в регион доставили два километра водоналивных дамб. Ранее URA.RU рассказало, с чем приходится сталкиваться эвакуированным из-за паводка в Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...