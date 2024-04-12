В Кургане выросло число эвакуированных из-за наводнения

Количество эвакуированных из-за паводка в Курганской области выросло до 7000

12 апреля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Под затопление попало 205 жилых домов и 320 участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области из-за паводков эвакуировано более семи тысяч человек. Такую информацию опубликовало в telegram-канале МЧС России. «Уровни воды в реках Уй и Тобол интенсивно растут. В Кургане пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля. Подтоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 7 000 человек», — говорится в сообщении. За последние сутки количество эвакуированных увеличилось на 800 человек. Сообщается, что в настоящий момент в регионе развернуто 27 пунктов временного размещения, в них находится 867 человек, в том числе 301 ребенок. Известно также, что в регион доставили два километра водоналивных дамб. Ранее URA.RU рассказало, с чем приходится сталкиваться эвакуированным из-за паводка в Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области из-за паводков эвакуировано более семи тысяч человек. Такую информацию опубликовало в telegram-канале МЧС России. «Уровни воды в реках Уй и Тобол интенсивно растут. В Кургане пик паводка прогнозируют к 14—15 апреля. Подтоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 7 000 человек», — говорится в сообщении. За последние сутки количество эвакуированных увеличилось на 800 человек. Сообщается, что в настоящий момент в регионе развернуто 27 пунктов временного размещения, в них находится 867 человек, в том числе 301 ребенок. Известно также, что в регион доставили два километра водоналивных дамб. Ранее URA.RU рассказало, с чем приходится сталкиваться эвакуированным из-за паводка в Курганской области.