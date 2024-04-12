Уровень воды в реках Тюменской области далек от критического. Фото

В Тюменской области условия на реках признаны благоприятными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отсыпка дамбы. Ялуторовск
Во всех местах возможного затопления сооружают и укрепляют дамбы Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Опасных явлений и неблагоприятных условий на реках Тюменской области на данный момент нет. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«По данным на 12 апреля, неблагоприятных и опасных явлений на реках региона нет. Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля», — говорится в сообщении.

В регионе готовы бороться с паводками более 12000 человек. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации готово 2600 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменский район признан готовым к паводкам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опасных явлений и неблагоприятных условий на реках Тюменской области на данный момент нет. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «По данным на 12 апреля, неблагоприятных и опасных явлений на реках региона нет. Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля», — говорится в сообщении. В регионе готовы бороться с паводками более 12000 человек. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации готово 2600 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменский район признан готовым к паводкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...