В Тюменской области условия на реках признаны благоприятными

Во всех местах возможного затопления сооружают и укрепляют дамбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Опасных явлений и неблагоприятных условий на реках Тюменской области на данный момент нет. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«По данным на 12 апреля, неблагоприятных и опасных явлений на реках региона нет. Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля», — говорится в сообщении.

В регионе готовы бороться с паводками более 12000 человек. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации готово 2600 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменский район признан готовым к паводкам.