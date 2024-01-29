Власти и бизнес ЯНАО инвестируют в «Обской причал» почти миллиард

30 января 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Одно из направлений проекта «Обской причал» — ремонт причальной набережной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ООО «Газпромнефть-Снабжение» намерено направить в развитие промышленно-логистического парка «Обской причал» в г. Лабытнанги (ЯНАО) не менее 950 млн рублей. Одно из направлений проекта — ремонт причальной набережной, сообщают в департаменте экономики округа. «Ведется работа по дальнейшему развитию созданного промышленно-логистического парка «Обской причал» г. Лабытнанги. <…> Заключено соглашение об инвестиционной деятельности между ООО «УК «Обской причал» и ООО «Газпромнефть-Снабжение», в соответствии с которым ООО «Газпромнефть-Снабжение» до 2027 года инвестирует в инфраструктуру не менее 950 млн рублей. Одним из направлений капитальных вложений, осуществляемых в рамках соглашения, является ремонт причальной набережной», — сообщается в отчетности департамента экономики. Данные опубликованы на сайте ведомства. На объектах строительства «Обского причала» закончены работы по созданию 7,5 км газопровода высокого давления, реконструированы девять км железнодорожные пути необщего пользования, отремонтированы линии электропередач. Отсыпаются новые земельные участки, на которых планируется разместить инфраструктуру резидентов проекта, в том числе ООО «Техноямал» и ООО «Универсальные логистические системы». Компании будут производить бетонные изделия и габионы для проектов ПАО «НОВАТЭК». Власти Ямала рассчитывают на то, что со временем «Обской причал» в Лабытнанги станет привлекательной инвестиционной площадкой для создания промышленного производства в Арктике. Поэтому сейчас парк рассматривают как приоритетное направление промышленного и социально-экономического развития Ямало-Ненецкого АО. Ранее URA.RU сообщало, что на создание индустриального парка планируется привлечь около четырех млрд рублей. На эти деньги откроют 10 производств, что приведет к увеличению рабочих мест и увеличит грузооборот логистического хаба «Обской причал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ООО «Газпромнефть-Снабжение» намерено направить в развитие промышленно-логистического парка «Обской причал» в г. Лабытнанги (ЯНАО) не менее 950 млн рублей. Одно из направлений проекта — ремонт причальной набережной, сообщают в департаменте экономики округа. «Ведется работа по дальнейшему развитию созданного промышленно-логистического парка «Обской причал» г. Лабытнанги. <…> Заключено соглашение об инвестиционной деятельности между ООО «УК «Обской причал» и ООО «Газпромнефть-Снабжение», в соответствии с которым ООО «Газпромнефть-Снабжение» до 2027 года инвестирует в инфраструктуру не менее 950 млн рублей. Одним из направлений капитальных вложений, осуществляемых в рамках соглашения, является ремонт причальной набережной», — сообщается в отчетности департамента экономики. Данные опубликованы на сайте ведомства. На объектах строительства «Обского причала» закончены работы по созданию 7,5 км газопровода высокого давления, реконструированы девять км железнодорожные пути необщего пользования, отремонтированы линии электропередач. Отсыпаются новые земельные участки, на которых планируется разместить инфраструктуру резидентов проекта, в том числе ООО «Техноямал» и ООО «Универсальные логистические системы». Компании будут производить бетонные изделия и габионы для проектов ПАО «НОВАТЭК». Власти Ямала рассчитывают на то, что со временем «Обской причал» в Лабытнанги станет привлекательной инвестиционной площадкой для создания промышленного производства в Арктике. Поэтому сейчас парк рассматривают как приоритетное направление промышленного и социально-экономического развития Ямало-Ненецкого АО. Ранее URA.RU сообщало, что на создание индустриального парка планируется привлечь около четырех млрд рублей. На эти деньги откроют 10 производств, что приведет к увеличению рабочих мест и увеличит грузооборот логистического хаба «Обской причал».