В Курганской области еще десять дней запретили продавать алкоголь

12 апреля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу будет действовать в некоторых муниципалитетах региона до 21 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной паводком, власти Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя в некоторых муниципальных округах до 21 апреля. Об этом сообщается на сайте правовой информации. «Приказываю: внести в приказ департамента экономического развития от 9 апреля 2024 года «Об установлении запрета на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции» следующее изменение: слова «по 15 апреля» заменить словами «по 21 апреля», — указано в приказе правительства региона. При этом в документе указано, что продажа возможна при оказании услуг общественного питания. Ранее URA.RU писало, что запрет, согласно приказу, действовал с 11 апреля по 15 апреля. Он распространяется на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципального округа. В Курганской области введен режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной паводком, власти Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя в некоторых муниципальных округах до 21 апреля. Об этом сообщается на сайте правовой информации. «Приказываю: внести в приказ департамента экономического развития от 9 апреля 2024 года «Об установлении запрета на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции» следующее изменение: слова «по 15 апреля» заменить словами «по 21 апреля», — указано в приказе правительства региона. При этом в документе указано, что продажа возможна при оказании услуг общественного питания. Ранее URA.RU писало, что запрет, согласно приказу, действовал с 11 апреля по 15 апреля. Он распространяется на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципального округа. В Курганской области введен режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства.