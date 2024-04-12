Моор обсудит паводки в Тюменской области с полпредом Якушевым и главой Минстроя Файзуллиным

Файзуллин и Якушев проводят встречу с губернатором Моором из-за паводка

В совещании принимают участие глава Минстроя Ирек Файзуллин, уральский полпред Владимир Якушев и глава региона Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменском правительстве проходит совещание, на котором обсуждают паводковую ситуацию в регионе. В обсуждении принимают участие глава Минстроя Ирек Файзуллин, уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона.

«Обсуждаем подготовку к паводку с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным», — сообщил Моор. Других подробностей встречи пока не сообщается.

Ранее URA.RU рассказало, что ситуация на реках Тюменской области пока далека от критической. В зонах возможного затопления сооружают дамбы.