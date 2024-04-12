Моор обсудит паводки в Тюменской области с полпредом Якушевым и главой Минстроя Файзуллиным

В Тюменском правительстве проходит совещание, на котором обсуждают паводковую ситуацию в регионе. В обсуждении принимают участие глава Минстроя Ирек Файзуллин, уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона.
«Обсуждаем подготовку к паводку с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным», — сообщил Моор. Других подробностей встречи пока не сообщается.
Ранее URA.RU рассказало, что ситуация на реках Тюменской области пока далека от критической. В зонах возможного затопления сооружают дамбы.
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В Тюменском правительстве проходит совещание, на котором обсуждают паводковую ситуацию в регионе. В обсуждении принимают участие глава Минстроя Ирек Файзуллин, уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона. «Обсуждаем подготовку к паводку с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным», — сообщил Моор. Других подробностей встречи пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что ситуация на реках Тюменской области пока далека от критической. В зонах возможного затопления сооружают дамбы.