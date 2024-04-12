Как курганцам получить новый паспорт, если старый утонул при наводнении. Фото

В Курганской области разъяснили порядок восстановления утонувших документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Звериноголовское. Курган, крыша, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, дом
При восстановлении паспорта после паводка, платить госпошлину не придется Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области сотрудники миграционных подразделений готовы оперативно восстанавливать паспорта, потерянные при затоплении. Об этом в telegram-канале сообщает полиция Курганской области.

«Сотрудники миграционных подразделений УМВД России по Курганской области готовы обеспечить оперативную замену паспортов. Это будет актуально гражданам, утратившим документ в результате паводка», — сообщает ведомство.

Чтобы восстановить утраченный документ, понадобится:

  • обратиться в любое подразделение по вопросам миграции;
  • составить письменное заявление с указанием даты, места и обстоятельств утраты паспорта (при наличии факта утраты) либо предоставить паспорт, пришедший в негодность;
  • составить заявление установленной формы о выдаче (замене) паспорта (может быть заполнено непосредственно в подразделении по вопросам миграции);
  • принести 3 фотографии размером 3,5 на 4,5 см.

Утратившие паспорт во время паводков граждане будут освобождены от уплаты госпошлины. Также может быть организован выезд сотрудников миграционных служб к месту временного размещения пострадавших от паводка.

Ранее URA.RU рассказало, что в Курганской области растет число эвакуированных из зон затопления. К настоящему моменту их количество уже превышает 7000 человек.

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В Курганской области сотрудники миграционных подразделений готовы оперативно восстанавливать паспорта, потерянные при затоплении. Об этом в telegram-канале сообщает полиция Курганской области. «Сотрудники миграционных подразделений УМВД России по Курганской области готовы обеспечить оперативную замену паспортов. Это будет актуально гражданам, утратившим документ в результате паводка», — сообщает ведомство. Чтобы восстановить утраченный документ, понадобится: Утратившие паспорт во время паводков граждане будут освобождены от уплаты госпошлины. Также может быть организован выезд сотрудников миграционных служб к месту временного размещения пострадавших от паводка. Ранее URA.RU рассказало, что в Курганской области растет число эвакуированных из зон затопления. К настоящему моменту их количество уже превышает 7000 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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