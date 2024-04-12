В Курганской области сотрудники миграционных подразделений готовы оперативно восстанавливать паспорта, потерянные при затоплении. Об этом в telegram-канале сообщает полиция Курганской области.
«Сотрудники миграционных подразделений УМВД России по Курганской области готовы обеспечить оперативную замену паспортов. Это будет актуально гражданам, утратившим документ в результате паводка», — сообщает ведомство.
Чтобы восстановить утраченный документ, понадобится:
- обратиться в любое подразделение по вопросам миграции;
- составить письменное заявление с указанием даты, места и обстоятельств утраты паспорта (при наличии факта утраты) либо предоставить паспорт, пришедший в негодность;
- составить заявление установленной формы о выдаче (замене) паспорта (может быть заполнено непосредственно в подразделении по вопросам миграции);
- принести 3 фотографии размером 3,5 на 4,5 см.
Утратившие паспорт во время паводков граждане будут освобождены от уплаты госпошлины. Также может быть организован выезд сотрудников миграционных служб к месту временного размещения пострадавших от паводка.
Ранее URA.RU рассказало, что в Курганской области растет число эвакуированных из зон затопления. К настоящему моменту их количество уже превышает 7000 человек.
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