Как курганцам получить новый паспорт, если старый утонул при наводнении. Фото

В Курганской области разъяснили порядок восстановления утонувших документов

12 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

При восстановлении паспорта после паводка, платить госпошлину не придется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области сотрудники миграционных подразделений готовы оперативно восстанавливать паспорта, потерянные при затоплении. Об этом в telegram-канале сообщает полиция Курганской области. «Сотрудники миграционных подразделений УМВД России по Курганской области готовы обеспечить оперативную замену паспортов. Это будет актуально гражданам, утратившим документ в результате паводка», — сообщает ведомство. Чтобы восстановить утраченный документ, понадобится: обратиться в любое подразделение по вопросам миграции;

составить письменное заявление с указанием даты, места и обстоятельств утраты паспорта (при наличии факта утраты) либо предоставить паспорт, пришедший в негодность;

составить заявление установленной формы о выдаче (замене) паспорта (может быть заполнено непосредственно в подразделении по вопросам миграции);

принести 3 фотографии размером 3,5 на 4,5 см. Утратившие паспорт во время паводков граждане будут освобождены от уплаты госпошлины. Также может быть организован выезд сотрудников миграционных служб к месту временного размещения пострадавших от паводка. Ранее URA.RU рассказало, что в Курганской области растет число эвакуированных из зон затопления. К настоящему моменту их количество уже превышает 7000 человек. Полиция Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области сотрудники миграционных подразделений готовы оперативно восстанавливать паспорта, потерянные при затоплении. Об этом в telegram-канале сообщает полиция Курганской области. «Сотрудники миграционных подразделений УМВД России по Курганской области готовы обеспечить оперативную замену паспортов. Это будет актуально гражданам, утратившим документ в результате паводка», — сообщает ведомство. Чтобы восстановить утраченный документ, понадобится: Утратившие паспорт во время паводков граждане будут освобождены от уплаты госпошлины. Также может быть организован выезд сотрудников миграционных служб к месту временного размещения пострадавших от паводка. Ранее URA.RU рассказало, что в Курганской области растет число эвакуированных из зон затопления. К настоящему моменту их количество уже превышает 7000 человек.