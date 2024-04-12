Курганские таксисты превратились в спасателей пострадавших от паводка

12 апреля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Курганское такси «Максим» рассказало, какую помощь оказывает сервис во время паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганский сервис такси «Максим» рассказал, как помогает проживающим в пунктах временного размещения приобретением бытовых вещей, организацией бесплатных поездок бригадам МЧС России, а также обеспечением питания для добровольцев, возводящих дамбу в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе такси. «Сервис „Максим“ помогает, чем может: закупили матрасы и бумажные полотенца для школ, где размещены эвакуированные, и предоставили бесплатные поездки бригадам МЧС. Они уже несколько дней посещают места размещения пострадавших от стихии, кормим горячими обедами и напитками сотрудников МЧС и добровольцев, которые круглосуточно трудятся над возведением дамбы», — сообщает пресс-служба сервиса «Максим». Компания также направила группу добровольцев для укрепления дамб и спецтехнику — два вездехода-амфибии «Бурлак», которые готовы вывозить жителей из зон бедствия, где из-за воды затруднена работа другой техники. Когда в городе настанет пик паводка, сервис планирует отправить дополнительные силы второй группы добровольцев для помощи на берегах Тобола. Ранее URA.RU писало, что первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский сервис такси «Максим» рассказал, как помогает проживающим в пунктах временного размещения приобретением бытовых вещей, организацией бесплатных поездок бригадам МЧС России, а также обеспечением питания для добровольцев, возводящих дамбу в Кургане. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе такси. «Сервис „Максим“ помогает, чем может: закупили матрасы и бумажные полотенца для школ, где размещены эвакуированные, и предоставили бесплатные поездки бригадам МЧС. Они уже несколько дней посещают места размещения пострадавших от стихии, кормим горячими обедами и напитками сотрудников МЧС и добровольцев, которые круглосуточно трудятся над возведением дамбы», — сообщает пресс-служба сервиса «Максим». Компания также направила группу добровольцев для укрепления дамб и спецтехнику — два вездехода-амфибии «Бурлак», которые готовы вывозить жителей из зон бедствия, где из-за воды затруднена работа другой техники. Когда в городе настанет пик паводка, сервис планирует отправить дополнительные силы второй группы добровольцев для помощи на берегах Тобола. Ранее URA.RU писало, что первая большая вода ожидается в Кургане 14—15 апреля. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.