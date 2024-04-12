В курганских микрорайонах отключают электричество для безопасности во время ЧС

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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, поселок, паводок, наводнение, река, дом
Для обеспечения безопасности во время паводка, временно отключат свет в некоторых населенных пунктах Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайонах Кургана, поселках и СНТ региона временно отключат электричество для обеспечения безопасности во время паводка. Об этом сообщает «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО), опубликовавшая перечень населенных пунктов, которые будут временно отключены от электропитания.

«Перечень объектов АО „СУЭНКО“, попадающих в зону подтопления. Отключение света на некоторых линиях электропередач: в селе Кетово, микрорайон Тополя, Шкодинском, Темляково, Передергино, Белом Яре, Глядянское, Межборное, Озерное, Утятское, Менщиково, Осиновке, Каминском и ряде СНТ», — указано в документе организации.

Как отмечает компания, превентивные отключения необходимы для безопасности населения в подтопляемых зонах. Электричество вернут сразу после снижения уровня воды до безопасной отметки.

Ранее URA.RU писало, что в подтопленной деревне Целинного округа, администрация приняла решение отключить электричество из-за наводнения. Отмечалось, что отключение ЛЭП — это превентивная мера, чтобы предупредить и ликвидировать чрезвычайные ситуации. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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В микрорайонах Кургана, поселках и СНТ региона временно отключат электричество для обеспечения безопасности во время паводка. Об этом сообщает «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО), опубликовавшая перечень населенных пунктов, которые будут временно отключены от электропитания. «Перечень объектов АО „СУЭНКО“, попадающих в зону подтопления. Отключение света на некоторых линиях электропередач: в селе Кетово, микрорайон Тополя, Шкодинском, Темляково, Передергино, Белом Яре, Глядянское, Межборное, Озерное, Утятское, Менщиково, Осиновке, Каминском и ряде СНТ», — указано в документе организации. Как отмечает компания, превентивные отключения необходимы для безопасности населения в подтопляемых зонах. Электричество вернут сразу после снижения уровня воды до безопасной отметки. Ранее URA.RU писало, что в подтопленной деревне Целинного округа, администрация приняла решение отключить электричество из-за наводнения. Отмечалось, что отключение ЛЭП — это превентивная мера, чтобы предупредить и ликвидировать чрезвычайные ситуации. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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