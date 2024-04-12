В курганских микрорайонах отключают электричество для безопасности во время ЧС

12 апреля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Для обеспечения безопасности во время паводка, временно отключат свет в некоторых населенных пунктах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайонах Кургана, поселках и СНТ региона временно отключат электричество для обеспечения безопасности во время паводка. Об этом сообщает «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО), опубликовавшая перечень населенных пунктов, которые будут временно отключены от электропитания. «Перечень объектов АО „СУЭНКО“, попадающих в зону подтопления. Отключение света на некоторых линиях электропередач: в селе Кетово, микрорайон Тополя, Шкодинском, Темляково, Передергино, Белом Яре, Глядянское, Межборное, Озерное, Утятское, Менщиково, Осиновке, Каминском и ряде СНТ», — указано в документе организации. Как отмечает компания, превентивные отключения необходимы для безопасности населения в подтопляемых зонах. Электричество вернут сразу после снижения уровня воды до безопасной отметки. Ранее URA.RU писало, что в подтопленной деревне Целинного округа, администрация приняла решение отключить электричество из-за наводнения. Отмечалось, что отключение ЛЭП — это превентивная мера, чтобы предупредить и ликвидировать чрезвычайные ситуации. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайонах Кургана, поселках и СНТ региона временно отключат электричество для обеспечения безопасности во время паводка. Об этом сообщает «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО), опубликовавшая перечень населенных пунктов, которые будут временно отключены от электропитания. «Перечень объектов АО „СУЭНКО“, попадающих в зону подтопления. Отключение света на некоторых линиях электропередач: в селе Кетово, микрорайон Тополя, Шкодинском, Темляково, Передергино, Белом Яре, Глядянское, Межборное, Озерное, Утятское, Менщиково, Осиновке, Каминском и ряде СНТ», — указано в документе организации. Как отмечает компания, превентивные отключения необходимы для безопасности населения в подтопляемых зонах. Электричество вернут сразу после снижения уровня воды до безопасной отметки. Ранее URA.RU писало, что в подтопленной деревне Целинного округа, администрация приняла решение отключить электричество из-за наводнения. Отмечалось, что отключение ЛЭП — это превентивная мера, чтобы предупредить и ликвидировать чрезвычайные ситуации. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU.