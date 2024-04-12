В Курганской области специалисты спасают от паводка жителей села и ящериц. Фото, видео

12 апреля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Спасатели дежурят в Усть-Уйском около месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели, дежурящие возле лодочной переправы возле села Усть-Уйского Целинного округа Курганской области, которое заблокировала вода, следят за безопасностью местных жителей и даже спасают ящериц. Об этом URA.RU рассказали представители службы спасения Курганской области. «Мы занимаемся обеспечением безопасности. Чтобы, не дай бог, если заглохнет лодка, эвакуировать людей», — сообщил URA.RU спасатель Сергей Ливанов. Сотрудники службы шутят, что спасают даже ящериц. Вместе с Сергеем работают Денис Сидоров и Константин Калганов. Так совпало, что все они Викторовичи. Спасители дежурят возле лодочной переправы. Их пост размещается здесь около месяца. Спасатели сменяют друг друга еженедельно. Местные жители пересекают переправу на самодельном баркасе. Это связано с тем, что почти ежегодно река Уй топит местную дорогу. В Кургане опасаются разлива другой реки — Тобол. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU. Спасатели помогают доставлять припасы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели дежурят возле лодочной переправы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели, дежурящие возле лодочной переправы возле села Усть-Уйского Целинного округа Курганской области, которое заблокировала вода, следят за безопасностью местных жителей и даже спасают ящериц. Об этом URA.RU рассказали представители службы спасения Курганской области. «Мы занимаемся обеспечением безопасности. Чтобы, не дай бог, если заглохнет лодка, эвакуировать людей», — сообщил URA.RU спасатель Сергей Ливанов. Сотрудники службы шутят, что спасают даже ящериц. Вместе с Сергеем работают Денис Сидоров и Константин Калганов. Так совпало, что все они Викторовичи. Спасители дежурят возле лодочной переправы. Их пост размещается здесь около месяца. Спасатели сменяют друг друга еженедельно. Местные жители пересекают переправу на самодельном баркасе. Это связано с тем, что почти ежегодно река Уй топит местную дорогу. В Кургане опасаются разлива другой реки — Тобол. Следить за актуальной информацией по паводку можно в онлайн-трансляции URA.RU.