12 апреля 2024
11 апреля 2024

Жители Сургута раскрыли секрет, как нашли спрятанные на улице деньги

Жители Сургута не поверили, что спрятанные на улице деньги настоящие
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Жители Сургута не поверили, что спрятанные на улице деньги настоящие Фото:

Жители Сургута стали находить первые деньги, которыми местные блогеры обклеивают столбы. Такое азартное развлечение они придумали, чтобы развлечь подписчиков. Купюры в одну тысячу рублей оказались настоящими, рассказали URA.RU сами горожане.

«Выложили видео, где девушка клеит купюру прямо напротив „Возрождения“ (жилой комплекс в Сургуте — прим. URA.RU). Я как раз проезжала рядом и выбежала. Только сорвала наклейку, как парень сзади подбежал и расстроился (что не успел). Сначала тоже думала, что это обман, но все оказалось честно», — поделилась с агентством сургутянка, которая одной из первых нашла тысячу рублей.

Другая собеседница агентства также подтвердила подлинность найденных денег. Купюра была спрятана в городском парке.

Такой способ разжечь азарт у сургутян придумали блогеры, которые ведут городской паблик. Они оставляют на уличных столбах наклейку, за которой прячут деньги. А затем выкладывают в соцсети видеоролики с ориентировочной локацией, где находится столб со спрятанной купюрой.

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Жители Сургута стали находить первые деньги, которыми местные блогеры обклеивают столбы. Такое азартное развлечение они придумали, чтобы развлечь подписчиков. Купюры в одну тысячу рублей оказались настоящими, рассказали URA.RU сами горожане. «Выложили видео, где девушка клеит купюру прямо напротив „Возрождения“ (жилой комплекс в Сургуте — прим. URA.RU). Я как раз проезжала рядом и выбежала. Только сорвала наклейку, как парень сзади подбежал и расстроился (что не успел). Сначала тоже думала, что это обман, но все оказалось честно», — поделилась с агентством сургутянка, которая одной из первых нашла тысячу рублей. Другая собеседница агентства также подтвердила подлинность найденных денег. Купюра была спрятана в городском парке. Такой способ разжечь азарт у сургутян придумали блогеры, которые ведут городской паблик. Они оставляют на уличных столбах наклейку, за которой прячут деньги. А затем выкладывают в соцсети видеоролики с ориентировочной локацией, где находится столб со спрятанной купюрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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