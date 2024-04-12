Жители Сургута раскрыли секрет, как нашли спрятанные на улице деньги

Жители Сургута стали находить первые деньги, которыми местные блогеры обклеивают столбы. Такое азартное развлечение они придумали, чтобы развлечь подписчиков. Купюры в одну тысячу рублей оказались настоящими, рассказали URA.RU сами горожане.
«Выложили видео, где девушка клеит купюру прямо напротив „Возрождения“ (жилой комплекс в Сургуте — прим. URA.RU). Я как раз проезжала рядом и выбежала. Только сорвала наклейку, как парень сзади подбежал и расстроился (что не успел). Сначала тоже думала, что это обман, но все оказалось честно», — поделилась с агентством сургутянка, которая одной из первых нашла тысячу рублей.
Другая собеседница агентства также подтвердила подлинность найденных денег. Купюра была спрятана в городском парке.
Такой способ разжечь азарт у сургутян придумали блогеры, которые ведут городской паблик. Они оставляют на уличных столбах наклейку, за которой прячут деньги. А затем выкладывают в соцсети видеоролики с ориентировочной локацией, где находится столб со спрятанной купюрой.
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