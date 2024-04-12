Глава Минстроя Файзуллин: Тюменской области надо опережать воду

Глава Минстроя Файзуллин дал оценку готовности Тюменской области к паводкам

Файзуллин дал положительную оценку готовности региона к паводкам Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Главная задача региональных властей при угрозе паводка — работать на опережение. Такое заявление сделал глава Минстроя Ирек Файзуллин в процессе совещания с губернатором Тюменской области Александром Моором и уральским полпредом Владимиром Якушевым. Слова Файзуллина приводит telegram-канал правительства России.

«В регионе проведены подготовительные работы: организованы пункты временного размещения, проводится работа по увеличению уровня гребня дамб. Кроме того, в любом случае по поручению Президента предварительно прорабатываются возможные меры по восстановлению жизненно важных объектов. Федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле», — заявил Файзуллин.

Якушев, подводя итоги совещания, отметил: ситуация в Тюменской области в настоящий момент как минимум напряженная. «Идет „большая вода“ и будет исторический максимум. Еще есть время, чтобы подготовиться самым тщательным образом и минимизировать отрицательные последствия. Один из главных вопросов — подготовка защитных сооружений. Курганская и Тюменская области по этому направлению делают максимум того, что могут сделать в данной ситуации», — заявил Якушев.

Участники совещания говорили о готовности дамб и насыпей, защите домов и социально значимых объектов. В том числе речь шла о безопасности федеральной автодороги Р-402 Тюмень — Ишим — Омск. В случае затопления будут созданы региональные комиссии для оценки ущерба и определения потребности региона.

Файзуллин подчеркнул, что в ближайшее время может быть принят ряд решений, основанных на положительном опыте других регионов России. Ранее URA.RU рассказало, что обстановка на реках Тюменской области пока не является критической.