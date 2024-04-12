Чистый убыток Челябинского меткомбината за год сократился в четыре раза

ЧМК сократил свой чистый убыток Фото: Илья Московец © URA.RU

Чистый убыток Челябинского металлургического комбината (ЧМК) в первом квартале 2024 года год к году сократился в четыре раза. Как следует из опубликованной 12 апреля отчетности, показатель составил 1,363 млрд рублей.

«Чистый убыток ЧМК в первом квартале 2024 года составил 1,364 млрд рублей. В первом квартале 2023 года — 5,918 млрд рублей», — отмечено в отчете о финрезультатах.

Выручка достигла 41,8 млрд рублей. Годом ранее по итогам первого квартала индикатор составлял 36,7 млрд рублей. Основная доля, 91%, обеспечена за счет продажи товаров на внутреннем рынке. За год данный объем вырос на 8%.

Финансовая нагрузка по обслуживанию долга выросла. Если в 2023 году процентов по задолженности было уплачено 3,129 млрд рублей, то в настоящее время — 5,397 млрд рублей.

По итогам года чистая прибыль ЧМК упала в девять раз. Показатель в 2023 году составил 1,6 млрд против 14,6 млрд за 2022 год. В октябре 2023 года завершился спор холдинга «Мечел» и ЧМК с Газпромбанком. Финорганизация требовала уплаты 11,9 млрд рублей. В результате процессов в суде стороны решили помириться. Металлурги получили отсрочку от уплаты задолженности сроком на два года.