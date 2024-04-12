Сбивший пешеходов в Петербурге трамвай был оснащен системой ИИ

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В Петербурге трамвай сбил трех пешеходов из-за отказавших тормозов Фото:

Трамвай «Довлатов», который в Санкт-Петербурге на Наличной улице сбил пешеходов на проезжей части, был оснащен системой искусственного интеллекта. Об этом сообщили в «Горэлектротрансе».

«Новый двухсекционный „Довлатов“, он оснащен системой искусственного интеллекта», — заявили на предприятии. Информацию передает РИА Новости.

Отмечается, что ДТП произошло на Наличной улице в Петербурге. В результате этого были сбиты три пешехода, среди них одна женщина. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.

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Трамвай «Довлатов», который в Санкт-Петербурге на Наличной улице сбил пешеходов на проезжей части, был оснащен системой искусственного интеллекта. Об этом сообщили в «Горэлектротрансе». «Новый двухсекционный „Довлатов“, он оснащен системой искусственного интеллекта», — заявили на предприятии. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что ДТП произошло на Наличной улице в Петербурге. В результате этого были сбиты три пешехода, среди них одна женщина. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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