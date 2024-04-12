Происшествия ДТП Сбивший пешеходов в Петербурге трамвай был оснащен системой ИИ 12 апреля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 + В Петербурге трамвай сбил трех пешеходов из-за отказавших тормозов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трамвай «Довлатов», который в Санкт-Петербурге на Наличной улице сбил пешеходов на проезжей части, был оснащен системой искусственного интеллекта. Об этом сообщили в «Горэлектротрансе». «Новый двухсекционный „Довлатов“, он оснащен системой искусственного интеллекта», — заявили на предприятии. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что ДТП произошло на Наличной улице в Петербурге. В результате этого были сбиты три пешехода, среди них одна женщина. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Трамвай «Довлатов», который в Санкт-Петербурге на Наличной улице сбил пешеходов на проезжей части, был оснащен системой искусственного интеллекта. Об этом сообщили в «Горэлектротрансе». «Новый двухсекционный „Довлатов“, он оснащен системой искусственного интеллекта», — заявили на предприятии. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что ДТП произошло на Наличной улице в Петербурге. В результате этого были сбиты три пешехода, среди них одна женщина. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям