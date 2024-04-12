Сбивший пешеходов в Петербурге трамвай был оснащен системой ИИ

В Петербурге трамвай сбил трех пешеходов из-за отказавших тормозов
Трамвай «Довлатов», который в Санкт-Петербурге на Наличной улице сбил пешеходов на проезжей части, был оснащен системой искусственного интеллекта. Об этом сообщили в «Горэлектротрансе».
«Новый двухсекционный „Довлатов“, он оснащен системой искусственного интеллекта», — заявили на предприятии. Информацию передает РИА Новости.
Отмечается, что ДТП произошло на Наличной улице в Петербурге. В результате этого были сбиты три пешехода, среди них одна женщина. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.
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