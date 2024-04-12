В Минобороны объяснили следы от ракеты в Астраханской области

Запуск ракеты в Астраханской области подтвердил надежность российского вооруженияФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках испытания прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С полигона Капустин Яр проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты», — заявили в ведомстве. Пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также для подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении ВС РФ. В результате запуска была подтверждена высокая надежность ракет России.
Ранее сообщалось, что ракетный войска стратегического назначения (РВСН) провели испытание МБР на полигоне Капустин Яр. В Минобороны отметили, что ракета поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. Согласно данным ведомства, это испытание подтвердило правильность технических решений, которые применялись во время разработки межконтинентальной баллистической ракеты.
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В Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках испытания прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России. «С полигона Капустин Яр проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты», — заявили в ведомстве. Пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также для подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении ВС РФ. В результате запуска была подтверждена высокая надежность ракет России. Ранее сообщалось, что ракетный войска стратегического назначения (РВСН) провели испытание МБР на полигоне Капустин Яр. В Минобороны отметили, что ракета поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. Согласно данным ведомства, это испытание подтвердило правильность технических решений, которые применялись во время разработки межконтинентальной баллистической ракеты.