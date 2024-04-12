Армия и оружие В Минобороны объяснили следы от ракеты в Астраханской области Минобороны: с полигона Капустин Яр проводилось испытание по запуску ракеты 12 апреля 2024 в 21:57 Размер текста - 17 + Запуск ракеты в Астраханской области подтвердил надежность российского вооружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках испытания прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России. «С полигона Капустин Яр проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты», — заявили в ведомстве . Пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также для подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении ВС РФ. В результате запуска была подтверждена высокая надежность ракет России. Ранее сообщалось, что ракетный войска стратегического назначения (РВСН) провели испытание МБР на полигоне Капустин Яр. В Минобороны отметили, что ракета поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. Согласно данным ведомства, это испытание подтвердило правильность технических решений, которые применялись во время разработки межконтинентальной баллистической ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Астраханской области на полигоне Капустин Яр в рамках испытания прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России. «С полигона Капустин Яр проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты», — заявили в ведомстве. Пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также для подтверждения стабильности ракет, которые находятся на вооружении ВС РФ. В результате запуска была подтверждена высокая надежность ракет России. Ранее сообщалось, что ракетный войска стратегического назначения (РВСН) провели испытание МБР на полигоне Капустин Яр. В Минобороны отметили, что ракета поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. Согласно данным ведомства, это испытание подтвердило правильность технических решений, которые применялись во время разработки межконтинентальной баллистической ракеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям