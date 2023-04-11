11 апреля 2023

Минобороны: Россия испытала межконтинентальную ракету с перспективным оснащением

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Ракета поразила условную цель на полигоне в Казахстане Фото:

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что ракета, которую запустили с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане.

«11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона „Капустин Яр“ в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — передает информацию Минобороны РФ. По данным ведомства, эти испытания подтвердили правильность технических решений, которые были применены при разработке МБР.

Ранее URA.RU сообщало, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО) способной противостоять российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Поставщиком нового российского вооружения стал государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область). По мнению американских военачальников, российская разработка представляет «главную военную угрозу» для США.

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что ракета, которую запустили с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. «11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона „Капустин Яр“ в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — передает информацию Минобороны РФ. По данным ведомства, эти испытания подтвердили правильность технических решений, которые были применены при разработке МБР. Ранее URA.RU сообщало, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО) способной противостоять российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Поставщиком нового российского вооружения стал государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область). По мнению американских военачальников, российская разработка представляет «главную военную угрозу» для США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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