Минобороны: Россия испытала межконтинентальную ракету с перспективным оснащением

12 апреля 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Ракета поразила условную цель на полигоне в Казахстане Фото: Пресс-служба Роскосмоса Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что ракета, которую запустили с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. «11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона „Капустин Яр“ в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — передает информацию Минобороны РФ. По данным ведомства, эти испытания подтвердили правильность технических решений, которые были применены при разработке МБР. Ранее URA.RU сообщало, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО) способной противостоять российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Поставщиком нового российского вооружения стал государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область). По мнению американских военачальников, российская разработка представляет «главную военную угрозу» для США.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что ракета, которую запустили с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. «11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона „Капустин Яр“ в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — передает информацию Минобороны РФ. По данным ведомства, эти испытания подтвердили правильность технических решений, которые были применены при разработке МБР. Ранее URA.RU сообщало, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО) способной противостоять российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Поставщиком нового российского вооружения стал государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область). По мнению американских военачальников, российская разработка представляет «главную военную угрозу» для США.