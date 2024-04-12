Защиту Тюменской области от паводка взял на контроль федеральный министр

Глава Минстроя контролирует работу по защите Тюменской области от паводка
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ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, файзуллин ирек
Под особым вниманием главы Минстроя находится работа по укреплению дамб Фото:
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Глава Минстроя Ирек Файзуллин взял на контроль строительство защитных сооружений в Тюменской области, призванных не допустить разрушений во время паводка в населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«В УрФО в настоящее время работает федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. Организация работ по строительству защитных сооружений — это зона компетенции именно Минстроя РФ. Президент России Владимир Путин направил министра в регионы, чтобы с учетом его компетенций посмотреть, как организованы работы, при необходимости — помочь», — рассказал URA.RU уральский полпред.

Он также добавил, что многие граждане опасаются покидать свои дома и эвакуироваться из-за угрозы мародерства. Для решения этого вопроса президентом РФ дано отдельное поручение главам силовых ведомств и губернаторам. Они должны принять все меры для обеспечения сохранности имущества людей. В экстренной ситуации на постах будут дежурить правоохранители, в патрулировании помогут добровольцы.

Как ранее писало URA.RU, министр Ирек Файзуллин провел совещание с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором. На нем он отметил, что федеральный центр и команда региона держат ситуацию с паводком на контроле

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Глава Минстроя Ирек Файзуллин взял на контроль строительство защитных сооружений в Тюменской области, призванных не допустить разрушений во время паводка в населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «В УрФО в настоящее время работает федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. Организация работ по строительству защитных сооружений — это зона компетенции именно Минстроя РФ. Президент России Владимир Путин направил министра в регионы, чтобы с учетом его компетенций посмотреть, как организованы работы, при необходимости — помочь», — рассказал URA.RU уральский полпред. Он также добавил, что многие граждане опасаются покидать свои дома и эвакуироваться из-за угрозы мародерства. Для решения этого вопроса президентом РФ дано отдельное поручение главам силовых ведомств и губернаторам. Они должны принять все меры для обеспечения сохранности имущества людей. В экстренной ситуации на постах будут дежурить правоохранители, в патрулировании помогут добровольцы. Как ранее писало URA.RU, министр Ирек Файзуллин провел совещание с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором. На нем он отметил, что федеральный центр и команда региона держат ситуацию с паводком на контроле
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