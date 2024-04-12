Защиту Тюменской области от паводка взял на контроль федеральный министр

Глава Минстроя контролирует работу по защите Тюменской области от паводка

Под особым вниманием главы Минстроя находится работа по укреплению дамб Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Глава Минстроя Ирек Файзуллин взял на контроль строительство защитных сооружений в Тюменской области, призванных не допустить разрушений во время паводка в населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«В УрФО в настоящее время работает федеральный министр строительства Ирек Файзуллин. Организация работ по строительству защитных сооружений — это зона компетенции именно Минстроя РФ. Президент России Владимир Путин направил министра в регионы, чтобы с учетом его компетенций посмотреть, как организованы работы, при необходимости — помочь», — рассказал URA.RU уральский полпред.

Он также добавил, что многие граждане опасаются покидать свои дома и эвакуироваться из-за угрозы мародерства. Для решения этого вопроса президентом РФ дано отдельное поручение главам силовых ведомств и губернаторам. Они должны принять все меры для обеспечения сохранности имущества людей. В экстренной ситуации на постах будут дежурить правоохранители, в патрулировании помогут добровольцы.

Как ранее писало URA.RU, министр Ирек Файзуллин провел совещание с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором. На нем он отметил, что федеральный центр и команда региона держат ситуацию с паводком на контроле