Прозоров обвинил Киев в покушении на него: появилось первое видео экс-сотрудника СБУ после ЧП

Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении на него

13 апреля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

По мнению Василия Прозорова, в покушении на него виноват Киев Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров опубликовал в соцсети первое видео после покушения на него. Подрыв его автомобиля произошел 12 апреля на севере Москвы. После этого его отправили в больницу. В видео мужчина рассказал, кто стоит за покушением и сообщил о своем самочувствии. Подробнее в материале URA.RU. Прозоров назвал виновных в покушении Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что у него нет никаких сомнений в этом. «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим», — заявил Прозоров. Он также обратился к представителям Украины. «Но я хочу обратиться к ним, ребята ничего у вас не получилось, потому что бог он за нас», — сказал он в своем видеообращении. Прозоров рассказал о своем здоровье после покушения Экс-сотрудник Службы безопасности Украины обратился к своим подписчикам, представителям средств массовой информации, поблагодарив за поддержку. Он также сообщил, что здоров. «Дорогие друзья, дорогие средства массовой информации, военкоры. Завалили просто звонками не переживайте, со мной все в порядке, жив здоров, руки ноги, все работает», — сказал он на видео, опубликованном в его telegram-канале. Когда произошло покушение, детали Покушение на Прозорова произошло 12 апреля на севере Москвы. Его автомобиль взорвался на парковке жилого дома. С 2014 года Прозоров помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Там Киев боролся с ДНР и ЛНР, объявившими о своей независимости от Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров опубликовал в соцсети первое видео после покушения на него. Подрыв его автомобиля произошел 12 апреля на севере Москвы. После этого его отправили в больницу. В видео мужчина рассказал, кто стоит за покушением и сообщил о своем самочувствии. Подробнее в материале URA.RU. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что у него нет никаких сомнений в этом. «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим», — заявил Прозоров. Он также обратился к представителям Украины. «Но я хочу обратиться к ним, ребята ничего у вас не получилось, потому что бог он за нас», — сказал он в своем видеообращении. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины обратился к своим подписчикам, представителям средств массовой информации, поблагодарив за поддержку. Он также сообщил, что здоров. «Дорогие друзья, дорогие средства массовой информации, военкоры. Завалили просто звонками не переживайте, со мной все в порядке, жив здоров, руки ноги, все работает», — сказал он на видео, опубликованном в его telegram-канале. Покушение на Прозорова произошло 12 апреля на севере Москвы. Его автомобиль взорвался на парковке жилого дома. С 2014 года Прозоров помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Там Киев боролся с ДНР и ЛНР, объявившими о своей независимости от Украины.