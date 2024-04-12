12 апреля 2024

Прозоров обвинил Киев в покушении на него: появилось первое видео экс-сотрудника СБУ после ЧП

Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении на него
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украина,  stock
По мнению Василия Прозорова, в покушении на него виноват Киев Фото:

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров опубликовал в соцсети первое видео после покушения на него. Подрыв его автомобиля произошел 12 апреля на севере Москвы. После этого его отправили в больницу. В видео мужчина рассказал, кто стоит за покушением и сообщил о своем самочувствии. Подробнее в материале URA.RU.

Прозоров назвал виновных в покушении

Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что у него нет никаких сомнений в этом. «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим», — заявил Прозоров. Он также обратился к представителям Украины. «Но я хочу обратиться к ним, ребята ничего у вас не получилось, потому что бог он за нас», — сказал он в своем видеообращении.

Прозоров рассказал о своем здоровье после покушения

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины обратился к своим подписчикам, представителям средств массовой информации, поблагодарив за поддержку. Он также сообщил, что здоров. «Дорогие друзья, дорогие средства массовой информации, военкоры. Завалили просто звонками не переживайте, со мной все в порядке, жив здоров, руки ноги, все работает», — сказал он на видео, опубликованном в его telegram-канале.

Когда произошло покушение, детали

Покушение на Прозорова произошло 12 апреля на севере Москвы. Его автомобиль взорвался на парковке жилого дома. С 2014 года Прозоров помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Там Киев боролся с ДНР и ЛНР, объявившими о своей независимости от Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров опубликовал в соцсети первое видео после покушения на него. Подрыв его автомобиля произошел 12 апреля на севере Москвы. После этого его отправили в больницу. В видео мужчина рассказал, кто стоит за покушением и сообщил о своем самочувствии. Подробнее в материале URA.RU. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что у него нет никаких сомнений в этом. «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим», — заявил Прозоров. Он также обратился к представителям Украины. «Но я хочу обратиться к ним, ребята ничего у вас не получилось, потому что бог он за нас», — сказал он в своем видеообращении. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины обратился к своим подписчикам, представителям средств массовой информации, поблагодарив за поддержку. Он также сообщил, что здоров. «Дорогие друзья, дорогие средства массовой информации, военкоры. Завалили просто звонками не переживайте, со мной все в порядке, жив здоров, руки ноги, все работает», — сказал он на видео, опубликованном в его telegram-канале. Покушение на Прозорова произошло 12 апреля на севере Москвы. Его автомобиль взорвался на парковке жилого дома. С 2014 года Прозоров помогал российским силам, предоставляя информацию о ходе антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Там Киев боролся с ДНР и ЛНР, объявившими о своей независимости от Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...