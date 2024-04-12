МО показало кадры с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты

Минобороны РФ опубликовало видео с испытанием пуска межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Кадры запечатлели момент старта ракеты и ее полет.
«Кадры успешного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр», — прокомментировали с Минобороны кадры полета ракеты. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. В Минобороны уточнили, что испытания прошли успешно, подтверждая высокую надежность ракет.
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