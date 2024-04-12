12 апреля 2024

МО показало кадры с испытаний межконтинентальной баллистической ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
Кадры запечатлели момент старта ракеты и ее полет (архивное фото) Фото:

Минобороны РФ опубликовало видео с испытанием пуска межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Кадры запечатлели момент старта ракеты и ее полет.

«Кадры успешного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр», — прокомментировали с Минобороны кадры полета ракеты. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. В Минобороны уточнили, что испытания прошли успешно, подтверждая высокую надежность ракет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ опубликовало видео с испытанием пуска межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Кадры запечатлели момент старта ракеты и ее полет. «Кадры успешного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр», — прокомментировали с Минобороны кадры полета ракеты. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса. В Минобороны уточнили, что испытания прошли успешно, подтверждая высокую надежность ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...