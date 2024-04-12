Курганцы, пострадавшие от наводнения, начали получать выплаты

13 апреля 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Курганцам, пострадавшим от паводка, положены выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим при наводнении. На данный момент перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим, сообщается в пресс-службе правительства региона. «Материальную помощь начали выплачивать пострадавшим в результате ЧС, дома которых были подтоплены. Регион перечислил единовременную выплату по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим», — сообщили в telegram-канале правительства. Директор МФЦ Сергей Дудин отметил, что на получение выплаты принято от граждан около 1000 заявлений, больше половины из которых (600) поступили из муниципальных образований, в которые еще не пришла вода. Директор отметил, что такие заявки не могут быть удовлетворены, так как выплата осуществляется лишь при подтверждении подтопления дома и регистрация или подтверждение факта проживания в данном доме. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие от паводка получат выплаты от 10 до 50 тысяч рублей. Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат те, факт проживания которых в помещениях установлен или есть регистрация по месту проживание. При утрате имущества первой необходимости положены выплаты в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим при наводнении. На данный момент перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим, сообщается в пресс-службе правительства региона. «Материальную помощь начали выплачивать пострадавшим в результате ЧС, дома которых были подтоплены. Регион перечислил единовременную выплату по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим», — сообщили в telegram-канале правительства. Директор МФЦ Сергей Дудин отметил, что на получение выплаты принято от граждан около 1000 заявлений, больше половины из которых (600) поступили из муниципальных образований, в которые еще не пришла вода. Директор отметил, что такие заявки не могут быть удовлетворены, так как выплата осуществляется лишь при подтверждении подтопления дома и регистрация или подтверждение факта проживания в данном доме. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие от паводка получат выплаты от 10 до 50 тысяч рублей. Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат те, факт проживания которых в помещениях установлен или есть регистрация по месту проживание. При утрате имущества первой необходимости положены выплаты в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.