12 апреля 2024

Курганцы, пострадавшие от наводнения, начали получать выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганцам, пострадавшим от паводка, положены выплаты Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим при наводнении. На данный момент перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим, сообщается в пресс-службе правительства региона.

«Материальную помощь начали выплачивать пострадавшим в результате ЧС, дома которых были подтоплены. Регион перечислил единовременную выплату по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим», — сообщили в telegram-канале правительства.

Директор МФЦ Сергей Дудин отметил, что на получение выплаты принято от граждан около 1000 заявлений, больше половины из которых (600) поступили из муниципальных образований, в которые еще не пришла вода. Директор отметил, что такие заявки не могут быть удовлетворены, так как выплата осуществляется лишь при подтверждении подтопления дома и регистрация или подтверждение факта проживания в данном доме.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие от паводка получат выплаты от 10 до 50 тысяч рублей. Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат те, факт проживания которых в помещениях установлен или есть регистрация по месту проживание. При утрате имущества первой необходимости положены выплаты в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.

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В Курганской области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим при наводнении. На данный момент перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим, сообщается в пресс-службе правительства региона. «Материальную помощь начали выплачивать пострадавшим в результате ЧС, дома которых были подтоплены. Регион перечислил единовременную выплату по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим», — сообщили в telegram-канале правительства. Директор МФЦ Сергей Дудин отметил, что на получение выплаты принято от граждан около 1000 заявлений, больше половины из которых (600) поступили из муниципальных образований, в которые еще не пришла вода. Директор отметил, что такие заявки не могут быть удовлетворены, так как выплата осуществляется лишь при подтверждении подтопления дома и регистрация или подтверждение факта проживания в данном доме. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие от паводка получат выплаты от 10 до 50 тысяч рублей. Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат те, факт проживания которых в помещениях установлен или есть регистрация по месту проживание. При утрате имущества первой необходимости положены выплаты в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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