12 апреля 2024

Челябинскому экс-губернатору Дубровскому назначат нового управляющего

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Рабочий визит Бориса Дубровского в Чебаркульский район. Челябинская область, дубровский борис
Экс-губернатору Борису Дубровскому назначат нового управляющего Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области назначил заседание, где будет назван новый финансовый управляющий экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего должника — гражданина Дубровского Бориса Александровича на 21 мая», — говорится в решении суда. Новый финуправляющий будет назначен по ходатайству конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки.

«Монтажник» семья Дубровских купила в 2017 году. Фирма строила конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Стройка, в которую вложили несколько миллиардов рублей областного бюджета, была заморожена на начальной стадии. Уже после отставки Дубровского с поста главы региона «Монтажник» признали банкротом.

Из-за проблем с «Монтажником» обанкрочены сам экс-губернатор и его сын Александр Дубровский. Суд назначил Дубровскому-старшему финансового управляющего Александра Карматских из ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Кредиторы, в том числе конкурсная управляющая «Монтажника» Соломка с этим решением не согласились. Соломке удалось добиться того, чтобы суд заново провел заседание о назначении Борису Дубровскому финансового управляющего.

Борис Дубровский после отставки уехал из России. Представители его семьи с СМИ не общаются. Соломка судебные процессы не комментирует.

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Арбитражный суд Челябинской области назначил заседание, где будет назван новый финансовый управляющий экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении финансового управляющего должника — гражданина Дубровского Бориса Александровича на 21 мая», — говорится в решении суда. Новый финуправляющий будет назначен по ходатайству конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки. «Монтажник» семья Дубровских купила в 2017 году. Фирма строила конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. Стройка, в которую вложили несколько миллиардов рублей областного бюджета, была заморожена на начальной стадии. Уже после отставки Дубровского с поста главы региона «Монтажник» признали банкротом. Из-за проблем с «Монтажником» обанкрочены сам экс-губернатор и его сын Александр Дубровский. Суд назначил Дубровскому-старшему финансового управляющего Александра Карматских из ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Кредиторы, в том числе конкурсная управляющая «Монтажника» Соломка с этим решением не согласились. Соломке удалось добиться того, чтобы суд заново провел заседание о назначении Борису Дубровскому финансового управляющего. Борис Дубровский после отставки уехал из России. Представители его семьи с СМИ не общаются. Соломка судебные процессы не комментирует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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