Где можно разместить животных на время половодья в Кургане

В Кургане на время половодья создано пять площадок для размещения животных

13 апреля 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Питомцев можно разместить на специальных площадках Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На время паводка в Кургане сформировано пять площадок, где можно временно разместить животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. С собой необходимо взять ошейник, а также заранее позвонить на телефон горячей линии, чтобы равномерно распределить питомцев. «Для временного устройства животных сформировано пять площадок: муниципальный приют по Бурова-Петрова, 124а, Курганский центр ветеринарии по Омской, 136, Курганская областная ветеринарная лаборатория по Салавата-Юлаева, 68б, площадка по улице Промышленная, 5 и Курганский ипподром по улице 1-я Трактовая, 74. Прежде чем привезти животное, позвоните на телефон горячей линии 8-996-146-42-25 — это необходимо для равномерного распределения питомцев по площадкам и соблюдения ветеринарных правил», — рассказали в telegram-канале правительства. Курганцы должны обязательно взять с собой ошейник и надежную привязь, если они намерены привезти животных на площадки. Также горожан просят по возможности взять питомцу тот корм, к которому он привык. Сообщалось, что хозяева оставили в затопляемой зоне щенка. Его приютил депутат Курганской гордумы Иван Камшилов. Он поблагодарил волонтеров, которые спасли животное и передали его в надежные руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На время паводка в Кургане сформировано пять площадок, где можно временно разместить животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. С собой необходимо взять ошейник, а также заранее позвонить на телефон горячей линии, чтобы равномерно распределить питомцев. «Для временного устройства животных сформировано пять площадок: муниципальный приют по Бурова-Петрова, 124а, Курганский центр ветеринарии по Омской, 136, Курганская областная ветеринарная лаборатория по Салавата-Юлаева, 68б, площадка по улице Промышленная, 5 и Курганский ипподром по улице 1-я Трактовая, 74. Прежде чем привезти животное, позвоните на телефон горячей линии 8-996-146-42-25 — это необходимо для равномерного распределения питомцев по площадкам и соблюдения ветеринарных правил», — рассказали в telegram-канале правительства. Курганцы должны обязательно взять с собой ошейник и надежную привязь, если они намерены привезти животных на площадки. Также горожан просят по возможности взять питомцу тот корм, к которому он привык. Сообщалось, что хозяева оставили в затопляемой зоне щенка. Его приютил депутат Курганской гордумы Иван Камшилов. Он поблагодарил волонтеров, которые спасли животное и передали его в надежные руки.