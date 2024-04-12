Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений ВСУ

13 апреля 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

В результате отступления, погибло много солдат ВСУ, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как одно из подразделений ВСУ обратилось в бегство. Он уточнил, что из-за этого в окружении оказалось большое количество солдат. «Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. Окружили большое количество людей и всех их убили», — сообщил Зеленский в ходе выступления перед студентами из Черновцов. Об этом пишет РИА Новости. Украинский лидер рассказал, что один человек смог запугать всех остальных в своем окружении. В итоге подразделение было вынуждено отступить. В результате этих действий погибло много украинских солдат, заявил Зеленский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как одно из подразделений ВСУ обратилось в бегство. Он уточнил, что из-за этого в окружении оказалось большое количество солдат. «Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. Окружили большое количество людей и всех их убили», — сообщил Зеленский в ходе выступления перед студентами из Черновцов. Об этом пишет РИА Новости. Украинский лидер рассказал, что один человек смог запугать всех остальных в своем окружении. В итоге подразделение было вынуждено отступить. В результате этих действий погибло много украинских солдат, заявил Зеленский.