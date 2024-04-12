12 апреля 2024

Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
В результате отступления, погибло много солдат ВСУ, заявил Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как одно из подразделений ВСУ обратилось в бегство. Он уточнил, что из-за этого в окружении оказалось большое количество солдат.

«Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. Окружили большое количество людей и всех их убили», — сообщил Зеленский в ходе выступления перед студентами из Черновцов. Об этом пишет РИА Новости. Украинский лидер рассказал, что один человек смог запугать всех остальных в своем окружении. В итоге подразделение было вынуждено отступить. В результате этих действий погибло много украинских солдат, заявил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как одно из подразделений ВСУ обратилось в бегство. Он уточнил, что из-за этого в окружении оказалось большое количество солдат. «Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. Окружили большое количество людей и всех их убили», — сообщил Зеленский в ходе выступления перед студентами из Черновцов. Об этом пишет РИА Новости. Украинский лидер рассказал, что один человек смог запугать всех остальных в своем окружении. В итоге подразделение было вынуждено отступить. В результате этих действий погибло много украинских солдат, заявил Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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