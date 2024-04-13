Два автомобиля взорвались на юге Москвы

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
В Москве вспыхнули два автомобиля, сообщает РЕН ТВ Фото:

На юге Москвы загорелись два автомобиля. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Горят две машины», — передает слова источника РЕН ТВ. Отмечается, что транспортные средства находились между жилыми зданиями на Южной улице. После тушения пожара от автомобилей остались лишь обугленные обломки кузовов.

В Москве в Западном Дегунино 12 апреля произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног. По информации telegram-канала Shot, водитель включил зажигание, после чего автомобиль взорвался.

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На юге Москвы загорелись два автомобиля. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Горят две машины», — передает слова источника РЕН ТВ. Отмечается, что транспортные средства находились между жилыми зданиями на Южной улице. После тушения пожара от автомобилей остались лишь обугленные обломки кузовов. В Москве в Западном Дегунино 12 апреля произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног. По информации telegram-канала Shot, водитель включил зажигание, после чего автомобиль взорвался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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