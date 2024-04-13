Два автомобиля взорвались на юге Москвы

В Москве вспыхнули два автомобиля, сообщает РЕН ТВ
На юге Москвы загорелись два автомобиля. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Горят две машины», — передает слова источника РЕН ТВ. Отмечается, что транспортные средства находились между жилыми зданиями на Южной улице. После тушения пожара от автомобилей остались лишь обугленные обломки кузовов.
В Москве в Западном Дегунино 12 апреля произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног. По информации telegram-канала Shot, водитель включил зажигание, после чего автомобиль взорвался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.