Два автомобиля взорвались на юге Москвы

13 апреля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

В Москве вспыхнули два автомобиля, сообщает РЕН ТВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На юге Москвы загорелись два автомобиля. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Горят две машины», — передает слова источника РЕН ТВ. Отмечается, что транспортные средства находились между жилыми зданиями на Южной улице. После тушения пожара от автомобилей остались лишь обугленные обломки кузовов. В Москве в Западном Дегунино 12 апреля произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног. По информации telegram-канала Shot, водитель включил зажигание, после чего автомобиль взорвался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юге Москвы загорелись два автомобиля. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Горят две машины», — передает слова источника РЕН ТВ. Отмечается, что транспортные средства находились между жилыми зданиями на Южной улице. После тушения пожара от автомобилей остались лишь обугленные обломки кузовов. В Москве в Западном Дегунино 12 апреля произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Водитель получил травму ног. По информации telegram-канала Shot, водитель включил зажигание, после чего автомобиль взорвался.