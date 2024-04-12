12 апреля 2024

Жители района Тюменской области массово идут добровольцами защищать дома от воды

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Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
За один день добровольцы подготовили 1,5 тысячи мешков с песком для укрепления гидротехнических сооружений Фото:
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Жители Упоровского района массово идут в добровольцы, чтобы помогать в защите домов от паводка. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Жители Упоровского района массово идут в добровольцы, чтобы помочь защитить дома от воды. … Активно в работу включились волонтеры, которые на базе ДРСУ-3 помогают в укреплении гидротехнических сооружений», — написано в telegram-канале ведомства.

Только за один день они подготовили 1,5 тысячи мешков с песком. Кроме местных жителей в укреплении помогают сотрудники разных организаций, например, пожарные и газовики. Волонтерская деятельность продолжится вестись до тех пор, пока в этом будет необходимость. В мэрии района считают, что совместными усилиями у них получится еще сильнее укрепить гидротехническое сооружение вокруг села.

В Тюмени провели совещание по предупреждению последствий паводка. Тюменская область еще с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, связанных с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций.

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Жители Упоровского района массово идут в добровольцы, чтобы помогать в защите домов от паводка. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Жители Упоровского района массово идут в добровольцы, чтобы помочь защитить дома от воды. … Активно в работу включились волонтеры, которые на базе ДРСУ-3 помогают в укреплении гидротехнических сооружений», — написано в telegram-канале ведомства. Только за один день они подготовили 1,5 тысячи мешков с песком. Кроме местных жителей в укреплении помогают сотрудники разных организаций, например, пожарные и газовики. Волонтерская деятельность продолжится вестись до тех пор, пока в этом будет необходимость. В мэрии района считают, что совместными усилиями у них получится еще сильнее укрепить гидротехническое сооружение вокруг села. В Тюмени провели совещание по предупреждению последствий паводка. Тюменская область еще с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, связанных с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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