Жители района Тюменской области массово идут добровольцами защищать дома от воды

За один день добровольцы подготовили 1,5 тысячи мешков с песком для укрепления гидротехнических сооружений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители Упоровского района массово идут в добровольцы, чтобы помогать в защите домов от паводка. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Жители Упоровского района массово идут в добровольцы, чтобы помочь защитить дома от воды. … Активно в работу включились волонтеры, которые на базе ДРСУ-3 помогают в укреплении гидротехнических сооружений», — написано в telegram-канале ведомства.

Только за один день они подготовили 1,5 тысячи мешков с песком. Кроме местных жителей в укреплении помогают сотрудники разных организаций, например, пожарные и газовики. Волонтерская деятельность продолжится вестись до тех пор, пока в этом будет необходимость. В мэрии района считают, что совместными усилиями у них получится еще сильнее укрепить гидротехническое сооружение вокруг села.

В Тюмени провели совещание по предупреждению последствий паводка. Тюменская область еще с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, связанных с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций.