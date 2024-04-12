В Тюмени прошло совещание по предупреждению последствий паводка

Файзуллин, Якушев и Моор провели совещание по предупреждению последствий паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор провели совещание по предупреждению последствий паводка. В ходе обсуждения Файзуллин сделал вывод, что Тюменская область еще с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, связанных с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций, сообщили в правительстве региона.

«Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин совместно с полномочным представителем Президента РФ в УФО Владимиром Якушевым и Губернатором Тюменской области Александром Моором провели в Тюмени совещание по предупреждению последствий паводка. … Комментируя итоги совещания, Ирек Файзуллин напомнил, что Тюменская область с 5 апреля включилась в подготовку всех направлений, которые связаны с подъемом воды и предотвращением неблагоприятных ситуаций», — написано в telegram-канале ведомства.

На совещании обсуждались вопросы готовности гидротехнических сооружений, организации работ по защите зданий, объектов ЖКХ и дороги Тюмень — Ишим — Омск. Моор уточнил, что при подготовке к паводку учитывается опыт, полученный в 2016—2017 годах (тогда Тюменская область пережила сильные наводнения — прим. URA.RU).

Сейчас в регионе идет масштабная работа по наращиванию дамб. Из-за того, что по прогнозам, возможно, превышение исторических максимумов уровня воды в реках, дамбы строятся на метр выше, чем исторический пик.

Файзуллин взял на контроль строительство защитных сооружений в Тюменской области, призванных не допустить разрушений во время паводка в населенных пунктах. Он отметил, что гражданам не стоит опасаться покидать свои дома и эвакуироваться из-за угрозы мародерства.